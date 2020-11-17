劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司

【明報專訊】京東健康已通過港交所聆訊，將於近期招股。香港人對互聯網醫療仍然很陌生，但早於2014年內地就有針對互聯網醫療採取鼓勵政策；並於2018年明確了「互聯網+醫療」的分類和定義；在2019年首次明確了互聯網醫療可以納入醫療保險；到7月國務院再發布通告指明在保證醫療安全和質量前提下，進一步放寬互聯網診療範圍，將符合條件的互聯網醫療服務納入醫保報銷範圍。在國家大力扶持下，就以今年4月疫情期間，單計平安好醫生（1833）訪問人次已達11.1億，其App新註冊用戶增長10倍，行業發展飛快。
京東健康強項為醫藥零售渠道
互聯網醫療雖然大熱，但以上一份財報計算，平安好醫生和阿里巴巴旗下的阿里健康仍處於虧損狀態。京東旗下未有上市的京東健康反而率先實現了盈利，按2019年收入計，京東健康是中國最大的在線醫療健康平台及最大的在線零售藥房，也是中國互聯網醫療行業唯一有盈利的企業。
京東健康強項為其全國規模最大的醫藥零售渠道，佔零售市場15%以上的份額，和其強大的供應鏈體系，如大部分零售醫藥可在日內送達。在政策推動下，加上新冠肺炎成為業務的加速催化劑；在技術上，人工智能、5G、雲計算等的應用亦會令「互聯網+醫療」發展更快、更廣和更普及。疫情刺激下，在港上市的平安好醫生和阿里健康業務今年已經倍翻，投資者對京東健康上市後的表現應有所期待。