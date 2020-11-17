劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司

京東健康強項為醫藥零售渠道

互聯網醫療雖然大熱，但以上一份財報計算，平安好醫生和阿里巴巴旗下的阿里健康仍處於虧損狀態。京東旗下未有上市的京東健康反而率先實現了盈利，按2019年收入計，京東健康是中國最大的在線醫療健康平台及最大的在線零售藥房，也是中國互聯網醫療行業唯一有盈利的企業。

京東健康強項為其全國規模最大的醫藥零售渠道，佔零售市場15%以上的份額，和其強大的供應鏈體系，如大部分零售醫藥可在日內送達。在政策推動下，加上新冠肺炎成為業務的加速催化劑；在技術上，人工智能、5G、雲計算等的應用亦會令「互聯網+醫療」發展更快、更廣和更普及。疫情刺激下，在港上市的平安好醫生和阿里健康業務今年已經倍翻，投資者對京東健康上市後的表現應有所期待。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]