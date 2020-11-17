經濟
張兆聰 數據尋寶

投資策略

張兆聰：內銀有條件再上 首選招行

【明報專訊】港股向好，收市後美國藥廠Moderna宣布疫苗非常有效，恒指夜期一度高見26,502點。

昨日帶動大市上升的是傳統藍籌股匯控（0005）和友邦（1299），科技股走勢分化，中資金融股也大致向好，信用債違約潮未有對股價構成重大影響。從炒復蘇角度看，內銀股仍有條件再上，最強勢的招行(3968)是首選。

Moderna研發的疫苗「mRNA-1273」，在第3期研究結中效用率達94.5%，比先前輝瑞及BioNTech的疫苗更有效，加上Moderna早前已表示其疫苗不需於超低溫儲存，只需正常的冷藏即可，且保存期可達30日，令疫苗能更有效分發。消息刺激外圍股市升幅擴大，道指期貨執筆時升逾1.6％，恒指夜期也升近100點。

昨強勢股多屬市值較細行業

Moderna成功研發更有效、更方便運輸的疫苗，當然是好消息，但自從輝瑞宣布疫苗面世後，市場反應就好像假設疫情即將結束。出現更有效的疫苗，對市場的利好作用是否能持續，筆者有點疑問。

在技術上，恒指26500點至27000點有一定阻力，而從昨日的強勢行業多屬一些市值較細的行業，例如有色金屬、紡織、家居用品等，聰明資金短線更傾向炒作一些高啤打、落後的對象，短線發力拉升指數，可能性一般。

人行維持寬鬆流動性 有利股市

華晨集團揭開地方國企違約序幕，之後到河南永煤，市場信心跌至冰點，紫光昨日也正式違約。很多省都出來表態不會違約，試圖安撫市場。但永煤違約前20天才成功發債，現在令投資者最憂慮的，是地方政府10個煲只有一個蓋，只能將錢調撥至最緊要的地方，一些無希望的地方國企只能放手，違約將陸續有來。

與早年不同，內地違約消息對股市影響不大，中資金融股跌幅也有限。一個說法是中資金融股估值低殘，早已充份反映，違約潮殺到反而加速出清，同時人行也會維持更寬鬆的流動性，對股市其實有利。

市場憧憬明年內地消費加速復蘇

近期很多股份和板塊都強勢向上，中資金融股整體大升過後，借信用債違約消息稍作回吐會是吸納良機。

當然，傳統國有銀行持有不少地方債，債務違約總會有影響。但當中招商銀行主力是零售業務，地方債的部位有限，而現在市場憧憬明年內地消費能加速復蘇，螞蟻又被監管當局盯上，未來經營要求會跟銀行看齊，也為招行創造更多業務空間，會是中資金融股的首選。

[張兆聰 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
證券行歡迎 指利增經紀佣金
證券行歡迎 指利增經紀佣金
IFR：中概股歡聚集團回港上市
IFR：中概股歡聚集團回港上市
iBond暗盤升逾3％
iBond暗盤升逾3％
3恒指新貴大升 港股漲224點
3恒指新貴大升 港股漲224點
阿里遭美股投資者集體訴訟
阿里遭美股投資者集體訴訟
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
京東收入勝預期 ADR急挫
京東收入勝預期 ADR急挫
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
中譽6147萬買恒大債
中譽6147萬買恒大債
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
人行進行8000億MLF 5年新高
人行進行8000億MLF 5年新高
華晨母企：有65億債務違約
華晨母企：有65億債務違約
大和：港視壟斷本港電商市場
大和：港視壟斷本港電商市場
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
澳洲交易所數據出問題 停市一天
澳洲交易所數據出問題 停市一天
中國大量採購 美農產品價急漲
中國大量採購 美農產品價急漲
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
技術取勝：長和需突破250天線
技術取勝：長和需突破250天線
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
房協安達臣道項目補地價19.7億
房協安達臣道項目補地價19.7億
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店