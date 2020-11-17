張兆聰：內銀有條件再上 首選招行

昨日帶動大市上升的是傳統藍籌股匯控（0005）和友邦（1299），科技股走勢分化，中資金融股也大致向好，信用債違約潮未有對股價構成重大影響。從炒復蘇角度看，內銀股仍有條件再上，最強勢的招行(3968)是首選。

Moderna研發的疫苗「mRNA-1273」，在第3期研究結中效用率達94.5%，比先前輝瑞及BioNTech的疫苗更有效，加上Moderna早前已表示其疫苗不需於超低溫儲存，只需正常的冷藏即可，且保存期可達30日，令疫苗能更有效分發。消息刺激外圍股市升幅擴大，道指期貨執筆時升逾1.6％，恒指夜期也升近100點。

昨強勢股多屬市值較細行業

Moderna成功研發更有效、更方便運輸的疫苗，當然是好消息，但自從輝瑞宣布疫苗面世後，市場反應就好像假設疫情即將結束。出現更有效的疫苗，對市場的利好作用是否能持續，筆者有點疑問。

在技術上，恒指26500點至27000點有一定阻力，而從昨日的強勢行業多屬一些市值較細的行業，例如有色金屬、紡織、家居用品等，聰明資金短線更傾向炒作一些高啤打、落後的對象，短線發力拉升指數，可能性一般。

人行維持寬鬆流動性 有利股市

華晨集團揭開地方國企違約序幕，之後到河南永煤，市場信心跌至冰點，紫光昨日也正式違約。很多省都出來表態不會違約，試圖安撫市場。但永煤違約前20天才成功發債，現在令投資者最憂慮的，是地方政府10個煲只有一個蓋，只能將錢調撥至最緊要的地方，一些無希望的地方國企只能放手，違約將陸續有來。

與早年不同，內地違約消息對股市影響不大，中資金融股跌幅也有限。一個說法是中資金融股估值低殘，早已充份反映，違約潮殺到反而加速出清，同時人行也會維持更寬鬆的流動性，對股市其實有利。

市場憧憬明年內地消費加速復蘇

近期很多股份和板塊都強勢向上，中資金融股整體大升過後，借信用債違約消息稍作回吐會是吸納良機。

當然，傳統國有銀行持有不少地方債，債務違約總會有影響。但當中招商銀行主力是零售業務，地方債的部位有限，而現在市場憧憬明年內地消費能加速復蘇，螞蟻又被監管當局盯上，未來經營要求會跟銀行看齊，也為招行創造更多業務空間，會是中資金融股的首選。

[張兆聰 數據尋寶]