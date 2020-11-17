經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：銀色債券很可能認購不足

【明報專訊】政府上周五公布iBond發售情况和分配結果。一如既往，iBond獲低倍數超額認購，認購申請主要來自銀行客戶。45萬多份認購申請中，銀行客戶佔了78.4%；認購金額共383.6億元，其中89.6%來自銀行客戶。都說股票IPO不影響iBond認購，兩者的投資群組是兩類人，信焉？

今次iBond發售加碼到150億元，包底利率從1厘上調到2厘，派糖多過以往6批iBond。但12月推出的新一批（第五批）銀色債券，特區政府更疏爽、派糖更多。不只發售額從30億元增至150億元（下限100億、上限150億），包底利率亦從過往兩批的3厘（第一、二批只有2厘）上調至3.5厘。未來3年，香港通脹及存款利率似有若無，3厘多實質利率非常可觀。

銀色債券規定投資者須年滿65歲，因此認購人數和金額大大不如iBond。過去4批銀色債券的認購紀錄，第一批最多人數及金額，共7.6萬人、認購金額89.3億。第二批反應最差，只有4.5萬人、認購金額41.8億元，幾乎是第一批的一半。第三批雖然包底利率上調到3厘，認購人數只較第二批多646人，但「落大飛」的人多了，認購金額較第二批多近50%，共62.2億元。去年第四批銀色債券認購氣氛稍為回暖，結果有5.66萬長者認購79.2億元銀色債券。

過去4批銀色債券認購額都不到100億元。財政司長透露，過去有長者大額認購，金額以千萬計；但因認購人數眾多，大額認購只能拿到最多8手（第三批）。今次政府增加發售金額到150億元，分配上限設在每人100手（100萬元）。既然財爺出了聲，今批銀色債券，認購金額在100萬以上應該寥寥無幾。銀色債券大幅增加發售金額，又事先聲明分配上限，估計這次銀色債券發售，很可能會出現認購不足，認購100萬元也可以獲得100%配給。

底層打工仔最需要iBond

損友A君說，特區政府對銀色債券加息兼加碼，給長者甜頭，是為了籠絡長者，鞏固票源，以保證建制派明年立法會和下屆區議會選舉可以大獲全勝。我可不認同A君的分析，也懷疑A君高估特區官員智慧。中央政府已經宣示對港的全面管治權，實行現代版的改土歸流，重要決定和立法，都會繞過香港議會和特區政府，體現社會主義政制兼中央集權的優越性。

其實社會上最需要iBond這類產品的人，不是有餘錢的投資者及長者，而是收入不多還要被迫供款投資強積金的底層打工仔。他們宿無餘糧，沒有能力承擔投資虧損。他們需要能抗通脹、無風險的強積金產品。2014年積金局諮詢公眾關於「更佳投資方案」的意見，我曾提出不要生命周期理論的預設投資策略、而應引入通脹掛鈎債券，讓低收入、缺投資知識的打工仔有個安心的選擇。可惜我人微言輕。月前喜見工聯會提出類似要求，足證吾道不孤，而且政治正確。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
證券行歡迎 指利增經紀佣金
證券行歡迎 指利增經紀佣金
IFR：中概股歡聚集團回港上市
IFR：中概股歡聚集團回港上市
iBond暗盤升逾3％
iBond暗盤升逾3％
3恒指新貴大升 港股漲224點
3恒指新貴大升 港股漲224點
阿里遭美股投資者集體訴訟
阿里遭美股投資者集體訴訟
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
京東收入勝預期 ADR急挫
京東收入勝預期 ADR急挫
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
中譽6147萬買恒大債
中譽6147萬買恒大債
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
人行進行8000億MLF 5年新高
人行進行8000億MLF 5年新高
華晨母企：有65億債務違約
華晨母企：有65億債務違約
大和：港視壟斷本港電商市場
大和：港視壟斷本港電商市場
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
澳洲交易所數據出問題 停市一天
澳洲交易所數據出問題 停市一天
中國大量採購 美農產品價急漲
中國大量採購 美農產品價急漲
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
技術取勝：長和需突破250天線
技術取勝：長和需突破250天線
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
房協安達臣道項目補地價19.7億
房協安達臣道項目補地價19.7億
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店