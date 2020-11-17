陳茂峰：銀色債券很可能認購不足

今次iBond發售加碼到150億元，包底利率從1厘上調到2厘，派糖多過以往6批iBond。但12月推出的新一批（第五批）銀色債券，特區政府更疏爽、派糖更多。不只發售額從30億元增至150億元（下限100億、上限150億），包底利率亦從過往兩批的3厘（第一、二批只有2厘）上調至3.5厘。未來3年，香港通脹及存款利率似有若無，3厘多實質利率非常可觀。

銀色債券規定投資者須年滿65歲，因此認購人數和金額大大不如iBond。過去4批銀色債券的認購紀錄，第一批最多人數及金額，共7.6萬人、認購金額89.3億。第二批反應最差，只有4.5萬人、認購金額41.8億元，幾乎是第一批的一半。第三批雖然包底利率上調到3厘，認購人數只較第二批多646人，但「落大飛」的人多了，認購金額較第二批多近50%，共62.2億元。去年第四批銀色債券認購氣氛稍為回暖，結果有5.66萬長者認購79.2億元銀色債券。

過去4批銀色債券認購額都不到100億元。財政司長透露，過去有長者大額認購，金額以千萬計；但因認購人數眾多，大額認購只能拿到最多8手（第三批）。今次政府增加發售金額到150億元，分配上限設在每人100手（100萬元）。既然財爺出了聲，今批銀色債券，認購金額在100萬以上應該寥寥無幾。銀色債券大幅增加發售金額，又事先聲明分配上限，估計這次銀色債券發售，很可能會出現認購不足，認購100萬元也可以獲得100%配給。

底層打工仔最需要iBond

損友A君說，特區政府對銀色債券加息兼加碼，給長者甜頭，是為了籠絡長者，鞏固票源，以保證建制派明年立法會和下屆區議會選舉可以大獲全勝。我可不認同A君的分析，也懷疑A君高估特區官員智慧。中央政府已經宣示對港的全面管治權，實行現代版的改土歸流，重要決定和立法，都會繞過香港議會和特區政府，體現社會主義政制兼中央集權的優越性。

其實社會上最需要iBond這類產品的人，不是有餘錢的投資者及長者，而是收入不多還要被迫供款投資強積金的底層打工仔。他們宿無餘糧，沒有能力承擔投資虧損。他們需要能抗通脹、無風險的強積金產品。2014年積金局諮詢公眾關於「更佳投資方案」的意見，我曾提出不要生命周期理論的預設投資策略、而應引入通脹掛鈎債券，讓低收入、缺投資知識的打工仔有個安心的選擇。可惜我人微言輕。月前喜見工聯會提出類似要求，足證吾道不孤，而且政治正確。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]