中國大量採購 美農產品價急漲

南美乾旱 產豆大國巴西失收

價格上升一方面是中美首輪貿易協議下，中國加大購買美國農產品。據美國早前公布，中國已經購買了超過230億美元的美國農產品，佔協議承諾的70%左右。此外，去年中國爆發豬流感致大規模撲殺生豬，從而令今年豬隻養殖量猛增，中國商務部數據顯示，10月份生豬飼料產量比去年同期增長64%，豬飼料需求也助推了玉米價格的水漲船高。

再者，除美國之外，中國也向巴西大量採購大豆，但由於南美乾旱，以至於世界上最大的大豆出口國巴西也自顧不暇，要向美國採購。Jefferies航運分析師Randy Giveans表示，11月初一艘載有3.8萬噸大豆的船便罕有地從美國駛向巴西。

雖然海外採購增加，使美國農民不用因為疫情導致本地需求減少而收入受影響，但與此同時，美國農業部上星期表示，預計美國的小麥和玉米庫存將在今個銷售年度結束時減少15％。由於俄亥俄州、印第安納州和其他州的產量低下，農業部亦削減了對大豆產量的預期，並預計季末庫存將約為去年同期的三分之一。

（華爾街日報）

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