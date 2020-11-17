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澳洲交易所數據出問題 停市一天

【明報專訊】澳洲交易所在昨日開市不到半小時出現技術故障，宣布休市一天。交易所稱，已找出故障原因和承諾在一夜內解決問題，以便今天的股市可以如常開市。交易所並對今次的事故表示遺憾，稱未能達到所設定的高標準。在停市前，澳洲標普200指數報6484.3澳元，升1.23％。

澳洲交易所指出，對於平台系統的更新問題經過一年的諮詢後，在經過廣泛測試和演習後，於昨日正式使用。澳洲交易所和其技術供應商納斯達克表示，昨日當多個證券以單個訂單交易時，軟件問題造成不準確的市場數據。澳洲交易所亦以「股市數據問題」為由，暫停股市交易。今次的機件故障對澳洲交易所而言，是十多年來最長的一次停業。

高峰資產的執行董事Niv Dagan表示，今次的系統故障在處於澳洲交易所的敏感時期，交易所為了減低客戶的擔心，被迫推遲有關區塊鏈技術計劃，其計劃的技術主要用於結算澳洲的股票交易。Niv Dagan續稱，在一周的開始時便出現市場停擺，令投資者感到混亂。他更稱，投資者昨日大部分的時間都無法交易，當時的股市正徘徊在8個月的高位。

今年多交易所現機件故障停市

今年有多家證券交易所出現機件故障而休市，上個月初東京證券交易出現硬件故障，宣布休市一天。在上月下旬，泛歐交易所因為軟件問題，其所有股票和衍生品的交易被迫暫停3個小時的交易，影響法國和比利時等國家的交易活動。在8月份時新西蘭證券交易所受到網絡政擊，而被迫休市4天。

(綜合報道)

[國際金融]

相關字詞﹕「股市數據問題」 澳洲交易所

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