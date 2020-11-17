疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%

Moderna的股價則升7%，美國總統當選人拜登稱反對全國封城來對抗不斷惡化的疫情，亦利好一眾舊經濟股。美國10年期國債孳息昨天亞洲時段回落，Moderna的消息公布後一度抽升，但至零時已返回0.9厘水平，未見有大波動。金價變動亦不大。Principal Global Investors首席策略員Seema Shah表示，疫苗的消息令投資者對明年經濟復蘇感到樂觀。寬鬆的貨幣政策、政府刺激經濟方案、再加上經濟恢復增長，令投資者更看好年底前的股市。

投資者看好年底前股市

另外，日本內閣辦公室昨早公布，第三季國內生產總值（GDP）按季年率增長21.4%，是1968年以來最大增長，勝過市場預期18.9%。彭博社報道，增長反映經歷連續三季收縮後，日本經濟重拾復蘇步伐，而表現勝預期是因為企業重啟活動，貿易回升以及政府刺激措施，推動消費支出增長。

日GDP按季年率增21.4% 勝預期

日本去年上調銷售稅後，第四季GDP錄得收縮，其後因疫情拖累經濟表現。雖然今年第三季增長強勁，但只能挽回部分失去的增長，經濟學家預期，需時數年才可從收縮中恢復過來，而國內外疫情病例激增，或嚴重影響今季的復蘇表現。

報道表示，上季GDP反彈原因包括日本與美國、中國的貿易有所改善，汽車行業復蘇以及家庭支出增加。另外，日本由為期五周的緊急狀態中重啟，加上政府鼓勵國內旅行帶動增長，惟商業投資疲軟，拖累整體增長速度。現時經濟復蘇速度很大程度取決於疫情的傳播途徑，許多國家已進入冬季，美國、歐洲再現疫情將威脅日本貿易，國內疫情個案亦創新高，雖然傳播範圍較小，但當局暗示將實行更嚴格限制。

IHS Markit經濟學家Harumi Taguchi表示，日本政府的「Go To Travel」補貼措施幫助促進消費，但商業投資跌幅超過預期令人擔憂，加上疫情再次加劇，企業正削減招聘職位，一旦政府措施完結，低工資有機會拖累消費，或限制GDP增長至明年3月。

菅義偉籲增第3筆資金預算

由於擔憂經濟復蘇失去動力，日本首相菅義偉上周呼籲增加第三筆資金預算，新支出將增加日本的債務負擔，但隨着早前發放現金計劃等措施資金用完，刺激措施被視為有必要推行。

(綜合報道)

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