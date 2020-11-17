經濟

大和：港視壟斷本港電商市場

【明報專訊】大和資本發表報告，首予HKTVmall母公司香港電視 （1137） 「跑贏大市」評級。該行估計，港視在香港電商市場市佔率，已由去年底約11.5%急升至接近兩成，實際上已壟斷本港電商市場，而疫情明顯加速電商的應用，因此看好港視可見12元。港視股價昨日升2.6%，收報11.2元。

首予跑贏大市 上望12元

大和指，自2019年下半年的社會運動開始，到今年疫情下港人被迫留在家中，本港消費模式已出現變化，預期本港電商滲透率會進一步加速，追上其他地區的步伐。該行估計，相比其他競爭對手如Amazon、天貓等，港視在銷售日用品方面具有巨大優勢，估計今年在電商市場市佔率增至19.8%，未來兩年則分別增至20.5%及23.2%。

該行稱，全球不少主要國家，均有一個電商平台屹立不倒，可抵禦外來競爭，而港視旗下HKTVmall就是香港主要的電商平台，相信未來港視的收入會持續增長，鞏固其領導地位。今年上半年港視首次錄得盈利，反映過去5年的投資已取得成果。

長線可藉港消費者大數據 尋新增長空間

大和估計，去年每8個香港成年人中約有1個會使用HKTVmall，以此為基礎未來會繼續有理想增長。此外 ，該行指港視亦非僅安於電商業務增長，長線來看，可憑藉其擁有的香港消費者大數據，尋找新增長空間，估計港視2020至2022年收入年複合增長率35%。

相關字詞﹕大和資本 電商 港視 香港電視

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