經濟

內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復

【明報專訊】國家統計局昨日公布10月份主要經濟數據，工業增加值與固定資產投資繼續維持平穩增長，社會消費品零售總額增速進一步上揚，顯示前期消費恢復速度落後的不平衡狀况持續改善，但消費增速仍低於市場預期，表明內需復蘇仍相對滯後。分析認為或與前期調控措施向基建、國企等領域傾斜，對民眾補貼不足制約消費恢復所致。

明報記者 陳子凌

數據顯示，內地10月份規模以上工業增加值按年增6.9%，與上月持平並勝預期；累計首10個月固定資產投資按年增1.8%，亦較市場預期為佳。至於恢復速度相對落後的社會消費品零售總額，10月按年升4.3%，比上月的3.3%進一步改善，其中，餐飲收入按年增0.8%，是該細項今年首次出現正增長，化妝品、金銀珠寶等等非必需消費品也有雙位數升幅。

餐飲收入按年增0.8% 今年首見正增長

然而整體而言，消費增速仍然不及市場預期的5%。中原銀行首席經濟學家王軍表示，雖然汽車銷售繼續向好，而且有十一黃金周支撐餐飲旅遊及零售等消費，但整體消費增長仍不及預期，反映消費需求仍偏弱，其背後原因與中央前期支持經濟的重點側重基建、國企等領域，對於民眾的直接支持和補貼不足，制約了消費的恢復。

統計局新聞發言人付凌暉在記者會指出，國際疫情還在蔓延，中國的防疫壓力還是比較大，消費要進一步恢復還是需要付出巨大努力；但同時10月份就業形勢有改善，城鎮調查失業率為5.3%，比上個月下降0.1個百分點，有利提高民眾的消費能力和信心。

就業形勢有改善 利提高民眾消費能力

京東數科首席經濟學家沈建光稱，10月經濟數據顯示，工業生產較為強勁，固投穩步恢復，消費回升力度雖有不足，但繼續改善；接下來就要看居民消費、出口及製造業投資這三項在經濟復蘇過程中的表現將如何。而沈建光預計，第四季中國GDP有望超過6%，全年GDP或介乎2%至2.5%之間。

目前累計首10個月的社會消費品零售總額按年下降5.9%，在今年餘下時間能否由負轉正存疑。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，全年消費很大機會出現負增長，因此今年的GDP主要將依靠工業、投資和淨出口去拉動。幸而中國出口形勢於第四季有望保持較佳表現，現時最大隱憂是全球疫情變化；消費復蘇仍相對乏力，部分行業回暖較為困難。考慮到這些因素，預測中國第四季GDP有6%增幅，全年GDP增幅2.2%。

相關字詞﹕經濟復蘇 社會消費品零售總額 國家統計局

上 / 下一篇新聞

港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
證券行歡迎 指利增經紀佣金
證券行歡迎 指利增經紀佣金
IFR：中概股歡聚集團回港上市
IFR：中概股歡聚集團回港上市
iBond暗盤升逾3％
iBond暗盤升逾3％
3恒指新貴大升 港股漲224點
3恒指新貴大升 港股漲224點
阿里遭美股投資者集體訴訟
阿里遭美股投資者集體訴訟
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
京東收入勝預期 ADR急挫
京東收入勝預期 ADR急挫
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
中譽6147萬買恒大債
中譽6147萬買恒大債
人行進行8000億MLF 5年新高
人行進行8000億MLF 5年新高
華晨母企：有65億債務違約
華晨母企：有65億債務違約
大和：港視壟斷本港電商市場
大和：港視壟斷本港電商市場
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
澳洲交易所數據出問題 停市一天
澳洲交易所數據出問題 停市一天
中國大量採購 美農產品價急漲
中國大量採購 美農產品價急漲
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
技術取勝：長和需突破250天線
技術取勝：長和需突破250天線
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
房協安達臣道項目補地價19.7億
房協安達臣道項目補地價19.7億
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店