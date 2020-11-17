內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復

明報記者 陳子凌

數據顯示，內地10月份規模以上工業增加值按年增6.9%，與上月持平並勝預期；累計首10個月固定資產投資按年增1.8%，亦較市場預期為佳。至於恢復速度相對落後的社會消費品零售總額，10月按年升4.3%，比上月的3.3%進一步改善，其中，餐飲收入按年增0.8%，是該細項今年首次出現正增長，化妝品、金銀珠寶等等非必需消費品也有雙位數升幅。

餐飲收入按年增0.8% 今年首見正增長

然而整體而言，消費增速仍然不及市場預期的5%。中原銀行首席經濟學家王軍表示，雖然汽車銷售繼續向好，而且有十一黃金周支撐餐飲旅遊及零售等消費，但整體消費增長仍不及預期，反映消費需求仍偏弱，其背後原因與中央前期支持經濟的重點側重基建、國企等領域，對於民眾的直接支持和補貼不足，制約了消費的恢復。

統計局新聞發言人付凌暉在記者會指出，國際疫情還在蔓延，中國的防疫壓力還是比較大，消費要進一步恢復還是需要付出巨大努力；但同時10月份就業形勢有改善，城鎮調查失業率為5.3%，比上個月下降0.1個百分點，有利提高民眾的消費能力和信心。

就業形勢有改善 利提高民眾消費能力

京東數科首席經濟學家沈建光稱，10月經濟數據顯示，工業生產較為強勁，固投穩步恢復，消費回升力度雖有不足，但繼續改善；接下來就要看居民消費、出口及製造業投資這三項在經濟復蘇過程中的表現將如何。而沈建光預計，第四季中國GDP有望超過6%，全年GDP或介乎2%至2.5%之間。

目前累計首10個月的社會消費品零售總額按年下降5.9%，在今年餘下時間能否由負轉正存疑。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，全年消費很大機會出現負增長，因此今年的GDP主要將依靠工業、投資和淨出口去拉動。幸而中國出口形勢於第四季有望保持較佳表現，現時最大隱憂是全球疫情變化；消費復蘇仍相對乏力，部分行業回暖較為困難。考慮到這些因素，預測中國第四季GDP有6%增幅，全年GDP增幅2.2%。