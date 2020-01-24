京東收入勝預期 ADR急挫

京東零售集團首席執行官徐雷在業績電話會上表示，在新冠病毒影響下，中國線上零售錄得不錯增長，以低線城市及45歲以上的消費者成為網購「新勢力」，又稱支持中國政府打擊網絡平台壟斷。

電子產品家用電器貢獻最多

京東績前股價走勢做好，以全日高位368元收市，升5.6%；績後美國預託證券（ADR）折合328港元，較港收市挫11%。京東上季的非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤按年急升80.1%，錄得55.58億元，勝市場預期，主要是因為今年第三季其他非經營利潤有37億元，去年同期為40億元虧損。

收入以業務劃分，零售收入按年增加26.9%至1632.74億元，當中繼續以電子產品及家用電器商品貢獻最多，上季銷售額933.3億元，按年增加23.2%；而包括向第三方提供的物流服務、海外業務、技術創新等的新業務，收入按年急升86.4%至109.67億元，但卻錄得6.88億元的虧損。

零售收入按年增26.9%至1632億

電商直播成市場大趨勢，徐雷認為直播不單是營運工具，也是用作銷售的媒體平台，有助消費者加深對產品的認知，不再以價錢為單一考慮因素。

京東早前跟內地短視頻平台「快手」簽署戰略合作協議，徐雷希望雙方系統對接，產生協同效應。

中國市場監管總局此前擬起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，打擊網絡平台壟斷問題，徐雷對此表示支持，認為反壟斷法規對創新很重要。