經濟

另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意

【明報專訊】王兟今次提出有關「明日大嶼」方案，雖然尚在初步階段，除獲得不少名人站台及提供意見外，今次他「冠名」提出意見的香港我哋家有限公司，翻查資料，首任董事除了王兟本人，尚有一位名為謝蔚蘭（XIE WEI LAN）的人士，雖然背景資料欠奉，惟疑曾與一名顯赫「紅二代」合作做生意。王兟回覆查詢時稱，謝蔚蘭為他的友人。

公司註冊資料顯示，謝蔚蘭在1996年至2006年曾與一名拍檔宋克荒（Song Kehuang）合作成立一家私人公司，其中宋克荒為公司大股東，其中英文名字都與中共開國元老宋任窮兒子相同，其公司於2006年底解散。

事實上，來自雲南的王兟，曾任職包括高盛、TOM集團（2383）、中國民生金融等公司，與中港金融界關係不淺；昨日活動更獲得中原集團創辦人施永青及匯控（0005）前主席龐約翰等站台，王兟指出，龐約翰只是「VIP guest（貴賓）」。

匯控前主席龐約翰等站台

至於施永青則表示，他在地產行40多年，但「一路畀人感覺我係房地產發展商嘅走狗，維護佢哋嘅利益，幫佢哋賣樓。高地價更有時候歸咎落經紀（身上），我水洗都唔得（清）」。他表示若能推動明日大嶼發展，刺激擁有大量農地、棕地及土儲的發展商加快增加住宅供應將有利樓價回落，所以現身支持。

相關字詞﹕莊小峰 伍達天 李山 王兟 宋任窮 宋克荒 施永青 龐約翰

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