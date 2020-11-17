經濟

倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關

【明報專訊】造價超過6000億元的「明日大嶼」規劃，在泛民主派立法會議員總辭後相信阻力大減。曾任TOM集團（2383）高層王兟早前成立「香港我哋家有限公司」，並以公司主席名義提出建議，以「創新公私營合作（PPPP）」向港人「眾籌」兼發債等，集資1.1萬億元推動「明日大嶼」填海造地工程。被問到建議與其「舊老闆」李嘉誠有否關係，王兟強調，「完全與任何地產、大公司無關，完全獨立」，「香港我哋家」亦是完全公開的擔保有限公司，公眾可藉其審計報告了解其財政狀况等資訊。

明報記者 方楚茵

王兟否認是趁泛民總辭推廣方案，稱自去年在紐約看到香港有許多抗議、暴力，憂慮「一國兩制」會否消失，開始籌備方案。他指即使泛民總辭能加快通過5.5億元有關填海興建人工島前期研究撥款，但往後仍有立法會改選、特首換屆等因素，形容今次時機只是「好彩」。

稱胡應湘張炳良等有給意見

王兟否認建議與李嘉誠有關，但他昨日提及籌備方案需耗資數千萬至上億元尋求專家意見及研究，更點名多名具內地背景的人士，包括曾任職高盛的李山及雲南省政協常委莊小峰等，以及本地富豪、擁有灣仔集成中心的伍集成侄子伍達天等，又指計劃曾獲合和實業創辦人胡應湘及運房局前局長張炳良等給予意見。

發展局：探討不同融資方案

王兟提議，將成立一家股本1000億元公司負責明日大嶼填海造地工程，向每名香港永久居民派發認股權證，倘全部行使可獲750億元，由港人持有75%股權，25%股權則由一家私人基金管理公司，從不同主權、國際退休及養老投資基金等募集250億元，再進一步從公開市場分批發行包括人民幣、港元及美元債券以募集1萬億港元，債券年利率約5厘，合共前後集資1.1萬億元（見附圖），並指公司日後可進一步上市集資。至於是否已與港府接觸，他表示已從多方了解，期望可說服政府。他指PPPP方案將能減低政府財政風險，政府角色只需為計劃及公司發債提供支持，毋須再動用大量公帑，希望今次拋磚引玉，亦不認為計劃會成如數碼港等公私營合作項目的「翻版」。

發展局回覆查詢時表示不會就個別建議評論。局方指會探討利用不同模式和融資方案，預期明日大嶼項目需時約三年半作研究評估。

王兟強調，不介意項目最終與他無關，但若其持有的公司將來有份參與方案，將捐出七成所得，只保留三成利潤。他亦指方案與「數碼港」不能相比，因一人一股的方案從未在港實行，細節亦要與政府合作，才能深入研究，上市方面亦需符合證監法規。

相關字詞﹕數碼港 民主派總辭 TOM集團 李嘉誠 香港我哋家 王兟 明日大嶼

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