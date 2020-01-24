經濟

3恒指新貴大升 港股漲224點

【明報專訊】內地10月經濟數據繼續好轉，加上美股上周五做好，恒指昨日高開205點，收市升224點或0.86%，收報26,381點，見逾8個月高位，恒生科技指數收市亦升1.71%至8075點。

金融股領漲 匯控升逾4％

恒指早段高見26,394點後升幅收窄，尾市重新發力，最終收市升逾200點，收市報26,381點。金融股成為升市火車頭，匯豐控股（0005）收市升4.16%，報38.8元；友邦保險（1299）亦升3.19%至87.45元，兩隻股份合計帶動恒指升172點。國企指數收報10,578點，升33點或0.32%，大市成交1453億元。

恒指上周五收市後宣布「換馬」，美團（3690）、安踏體育（2020）及百威亞太（1876）成為藍籌新貴，美團昨日收市升4.12%至318.4元；安踏曾見上市新高109.7元，收市報108元，升6.4%；百威收報26.15元，升5.87%。被剔出恒指的太古（0019）則收報42.55元，跌1.62%。

美國總統特朗普上周四簽署行政命令，禁止美國資金投資31家被指與解放軍有關連的中國企業，三大電訊商母企均在名單內，中國電信（0728）昨收市跌4.02%至2.39元；中國移動（0941）跌3.7%至48.15元；中國聯通（0762）亦跌1.81%。阿里巴巴（9988）仍有沽壓，最低曾見245元，收市報254元，跌1.17%；騰訊控股（0700）跌0.83%至597元。受到美國多一隻疫苗有突破所刺激，恒指夜期大升，至晚上11時45分報26,570點，高水188點。

疫苗再現突破 夜期高水188點

中國商務部發言人昨回應，已多次就美國無端打壓表明嚴正立場，其罔顧事實，認定有關企業是由軍方控制，不但缺乏依據，亦不符合法理，對此堅決反對。美國以國家安全為理由，對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至政治化行為是不符合經濟規律，只會令企業錯失發展良機，損害投資者利益。

發言人強調，中國企業堅持依法合規經營，國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。中國企業將繼續與各國​​在尊重市場規則和有關法律基礎上，開展互利互惠合作，中方敦促美方停止對中國企業無理打壓，為企業在美經營業務提供公平及公正環境。

相關字詞﹕中國商務部 安踏體育 恒生科技指數 百威亞太 中移動 阿里巴巴 恒指 騰訊 港股

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