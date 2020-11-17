經濟

iBond暗盤升逾3％

【明報專訊】新一期通脹掛鈎債券，即政府債券二三一一（4239）今日在港交所掛牌，上市價100元，每手100股。據券商輝立昨日的暗盤價，開市報103.5元，期間最高曾見103.8元，最低見102.9元。昨日收市報103.25元，上升3.25%，不計手續費每手賺325元，即獲分配3手投資者全部沽出可賺975元，獲分配4手的則可賺1300元。

另外，耀才暗盤價收報103.35元，每手賺335元，最高曾見104元，最低報103.1元。參考上次2016年發行的iBond首日僅升3.35%，較之前升5至6%為低，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，派息的首年內iBond利率不太可能會多於2厘，所以升至106元的機會不太高。他建議iBond在105元以下可繼續持有，因為債券至少有2厘利息，若經濟繼續復蘇，及後或隨通脹可派發更高的利率，加上每人持有的iBond金額不多，可保留作收息之用，即使有需要日後也可沽出。

明年2月底前沽 中銀免轉倉費佣金

投資者需注意，經銀行認購iBond的客戶若要在港交所沽出，需要先向銀行要求將其iBond轉倉至其證券戶口。以中銀香港（2388）為例，轉倉需要兩至三日完成，若在明年2月底前沽出，該行會豁免轉倉費及該筆交易佣金。客戶亦可經場外買賣方式向中銀即時沽出，截至昨日4時，該行場外沽出報價為102.5元。

以另一間大行匯豐為例，轉倉至股票戶口沽出，需收取交易金額0.25%的佣金，以昨日暗盤收市價和場外價102.9375元計算，扣除手續費後，經港交所沽出每手少賺5.68元。

另外兩隻今日上市新股，上坤地產（6900）暗盤價收報2.25元，較上市價跌1.32%，每手蝕60元，金科服務（9666）暗盤收報45.5元，較上市價升1.79%，每手賺80元。

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