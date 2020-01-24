經濟

IFR：中概股歡聚集團回港上市

【明報專訊】再有在美國掛牌的中概股回流香港上市，路透社旗下IFR報道，歡聚集團（前稱歡聚時代）擬明年來港第二上市，正與銀行商討有關事宜，預計集資5億至10億美元（約39億至78億港元），集團對傳聞不予置評。不過有知情人士透露，歡聚集團確實滿足來港第二上市的條件，但目前沒有相關操作，也沒有在赴港第二上市的流程中。

旗下3品牌 兩隻傳併購

歡聚集團2012年於美國掛牌，擁有4.7億移動月活用戶，主要業務為通信社交平台，旗下三大品牌包括YY、虎牙和BIGO。上月有消息傳出，中國搜索引擎百度擬收購歡聚集團YY的內地業務，有關交易談判已接近完成，作價30億至40億美元（約232.5億至310億港元）；而YY海外業務並不在此次交易範圍。

今年8月有報道稱，騰訊（0700）擬將內地遊戲串流媒體平台鬥魚，跟歡聚集團旗下的虎牙合併，預計合併後將成新公司最大股東。歡聚集團同時宣布，將向騰訊轉讓3000萬股虎牙公司B類普通股，交易規模為8.1億美元。交易完成後，騰訊成為虎牙最大股東，投票權提高到50.1%；歡聚集團投票權降至43%。

換言之，一旦上述交易落實，意味歡聚集團往後的收入，由以前的「三大引擎」變成以後只靠BIGO。

相關字詞﹕新股 歡聚時代 第二上市 中概股

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