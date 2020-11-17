經濟

證券行歡迎 指利增經紀佣金

【明報專訊】本地證券商一直指新股孖展是「薄利」生意，主要是為了吸引新客及留住客戶作為配套，甚至早前螞蟻集團上市夭折，部分證券商更「硬食」孖展成本。不過，新制下計息日大減，業界認為，這對證券行影響不大，反而有助減輕大手孖展、甚至「頂頭槌」認購新股投資者成本，並且有助加快新股流通市場，有利經紀從客戶從中賺取更多佣金。

「頂頭槌飛」投資者慳息

永裕證券董事總經理謝明光指出，港交所若落實將新股上市結算期縮短，對於愛以「頂頭槌飛」認購新股的投資者而言，可以節省很多成本，亦減少T+5結算較長期間面對的市場波動風險。以近期夭折的螞蟻集團每張「頂頭槌飛」涉資16.88億元為例，若以九成孖展認購及銀行約0.5厘息計，凍資5日須付息約10.4萬元，倘結算週期縮減至T+1，利息成本則大降至約2.1萬元。

民眾證券董事總經理李振基則估計，過往當公開發售獲大量超購，新上市公司可藉此賺取利息收入，隨着近年的超低息環境，這類收入已大為縮減，相信縮短結算周期後會進一步減少；至於一般證券行，新股孖展生意本身盈利亦不多。不過，一旦港交所落實縮短新股結算期，他期望有助新股快些到市場流轉，投資者因此增加買賣，帶動經紀佣金增加。

相關字詞﹕民眾證券董事總經理李振基 永裕證券董事總經理謝明光 螞蟻集團

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