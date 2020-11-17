港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹

明報記者 陳偉燊

今次港交所就推出採納「FINI」向公眾諮詢，將於明年1月15日截止。陳翊庭稱，若過程順利，預料最快於2022年第二季推出「FINI」。港交所同時亦擬修改上市規則，包括接受FINI作為唯一結算機制，並屬強制性，另授權新機制涵蓋所有與新股上市相關文件程序，並與證監會要求保持一致。

對於如何杜絕投資者重複認購，港交所創新實驗室聯席主管裴璐加表示，由於新系統需要個人或企業申請人提供身分證明，因此有助偵測重複認購。陳翊庭補充，新系統會令收集投資者的身分統一化，在偵察重複申請會更加準確。

券商只須繳按金 節省70％時間

根據港交所建議，「FINI」會由港交所旗下香港結算負責營運（見表），平台將會處理新股納入中央結算系統工作。日後證券商收到投資者認購申請後，只需向銀行繳納總認購額的10%作按金，餘額可以現金或銀行信貸作支持，用於確認新股申請。隨着定價至上市日差距壓縮，以及業界只需繳納按金，有助減少期間積壓資金及利息開支。

裴璐加估計，FINI推出後，可減省70%結算程序時間，同時市場所需預備資金總額可減少70%，至於所需的銀行間資金轉移金額更會比現時大幅下降98%。他透露，港交所早於18個月前醞釀推出新股結算系統平台，由於只需系統上作簡化及改為線上處理，因此預料只需適量投資便可以投入運作。

落實新股「T+1」 領先亞洲

比對目前全球部分主要交易所，一旦港交所落實推出「FINI」，港交所新股交易結算周期將與英、美、德、法四國市場看齊，並且領先於亞洲區內其他市場，成為區內首個落實新股「T+1」結算（見表）。

港交所行政總裁李小加指出，「（採用FINI後）日後投資者不用被鎖太多資金而支付太多利息，存放資金需時較短」，他表示，由於今次改革涉及眾多市場參與者，監管機構亦需時去了解風險管控，相隔5年可供選擇的科技方案較多，目前亦有條件進行現代化及改革，因此才花上一點時間研究。他笑說行將退休，若要問到他今次計劃需多少錢投資，他只能說「不用花太多錢」。