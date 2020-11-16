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不應因市况波動減投資

【明報專訊】美國大選投票至今已經接近兩星期，民主黨候選人拜登率先取得超過270張選舉人票，市場人士認為拜登出任下任美國總統的機會較高，惟現任美國總統特朗普認為選舉存在「欺詐」行為，目前多個州份仍在重新點票。除此之外，參議員選舉結果仍存爭議，在目前選票結果看來，很大機會由共和黨獲勝。在未來美國國會很可能出現分裂的情况下，一般投資者以及退休人士又應如何部署呢？

明報記者 黃清瑤

新加坡銀行投資策略主管李依萊出席研討會時表示，未來仍長遠看好投資市場前景，儘管市場面對多方面的不確定性，包括新冠病毒疫情仍然未受到控制、美國大選結果存在爭議等，惟只要投資者利用多元化投資及平衡風險，相信仍然有獲利空間。他表示，長線繼續看好股票、固定收益以及新興市場高息債，倘若拜登當選，將為這些資產帶來裨益。

經濟最先復蘇 中資股看高一線

另外對環球股票持中性看法。市場方面，他特別看好中國、香港以及新加坡市場，尤其是中國經濟首先從疫情中復蘇，以致中國資產變得吸引，當中股票可看高一線。

現時，美國大選結果仍存不確定因素，不過普遍市場人士預期，民主黨候選人拜登將出任下任美國總統，惟參議院很可能由共和黨勝出，兩個不同黨派取得國會大權，將會導致美國國會分裂。在此情景下，將會帶來兩個重大風險，第一會影響國會決策，造成政策難以順利通過。第二，特朗普將會繼續對選舉結果上訴，其他美國國策將會暫停或延遲，預期選舉結果爭議會持續至12月，政策如財政刺激政策或會停擺，導致市場持續波動。

拜登當總統共和黨奪參院 利好公用板塊

就長線投資而言，若拜登當選總統但由共和黨奪得參議院議席，他相信會利好公用板塊、工業包括運輸物流以及原材料，但會利淡科技、能源及醫療健康。另外對金融、消費、房地產持中性看法。另外，市場波動會維持至正式選舉結果出現 。

新冠病毒疫情亦是影響市場的另外個因素，踏入冬季預計確診人數上升，會為市場添波動，不過相信是短期影響。

他又預期，疫苗將會於明年中面世，此前美國及歐洲國家將會面對挑戰。他解釋，歐美至今未能控制新冠病毒疫情，截至上周四，美國確診個案超過1000萬宗，死亡人數達24.4萬人。相反中國確診個案僅8.6萬宗，死亡人數只有4600多人。若疫苗面世，已率先復蘇的中國，其經濟增速會更快。

李依萊預期，各國央行政策上會繼續支持經濟及資產價格，未來幾個月或出現更大規模的量化寬鬆政策以支持經濟復蘇。

總括而言，市場短線會有波動，但長線仍有獲利空間，退休人士在波動市下應保持投資，資產長遠仍有上升空間。

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