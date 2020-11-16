駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬

明報記者 歐陽慧恩

謝安琪沽大埔中心2房 6年賺四成

駿景園本月截至本月11日，暫僅錄1宗成交個案。中原分行經理許秋偉表示，屋苑2座高層B室，實用594方呎，2房間隔，以865萬元易手，實呎14562元。原業主2014年以650萬元購入，帳面獲利約215萬或約33%。由於屋苑平價盤源回落，料年底前呎價有望企穩1.4萬元水平。

市場亦再錄名人沽貨個案，土地註冊處資料顯示，由著名歌手謝安琪持有的大埔中心20座高層C室，實用315方呎，2房間隔，本月初以市價497萬元登記沽出，實呎15778元，資料顯示，謝安琪於2014年12月以350萬元購入，持貨6年，帳面獲利147萬元或42%。

卓爾居業主賠訂重售 10日賣貴35萬

另外，屯門卓爾居新近錄得一宗罕有的賠訂重售個案。中原分行分行經理葉津榮指，卓爾居6座低層D室，實用532方呎，2房間隔，單位於本月初以675萬元獲買家承接，惟另一位新買家近日願以更高價洽購，故業主決定向上一位買家賠訂，並以710萬將單位售予新買家，實呎13349元。成交價較10日前高出35萬元或5%，若計算業主向上一位買家賠訂10萬元及佣金計，預料業主仍能多賺約11萬元。原業主1999年197萬元一手購入，帳面賺513萬元或2.6倍。

天水圍嘉湖山莊亦錄得高價成交個案，美聯助理區域經理萬振庭指出，嘉湖山莊翠湖居2座高層H室，實用554方呎、屬3房間隔，原業主早前開價670萬元，新近減價至640萬元沽出，減幅30萬元或4%，實呎11552元，成交價為屋苑同類3房單位近1年新高，原業主2017年3月475萬元購入，帳賺165萬元或35%。

嘉湖3房640萬沽 同類一年新高

上水天巒則再錄蝕讓個案，市場消息指出，天巒蘇黎世大道單號屋，實用約2017方呎，樓高2層，連花園及天台，下層為客飯廳，上層為3個房，新近以2900萬元成交，較最初放盤價3480萬元低580萬元或17%，實呎約1.4萬元。原業主2010年以3966.1萬元購入，帳面已蝕約1066萬元或27%，連同入市稅項及經紀佣金等計，預料實蝕逾1260萬元或32%離場。

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