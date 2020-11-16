上源綠化環境融匯高智能家居

明報記者 梁穎思

攝影 劉焌陶、賴俊傑

上源已屆現樓，全盤提供1154伙，包括分層單位及洋房兩部分，當中分層單位由5座19至20層高大樓組成，共1124伙，包括65伙特色戶，另洋房共有30伙。項目標準分層單位涵蓋1房至4房間隔，實用面積由343至1288方呎不等；上源目前尚餘約80伙餘貨待售(包括30幢洋房)。

部分單位採「乾濕分隔」浴室

發展商早前開放現樓示範單位，其中一個名為「Sky Le Pont」，位於6B座20樓B室的連天台特色戶，實用面積1537方呎連1018方呎天台，屬4房雙套連工作間間隔。單位設內置樓梯由客廳直達天台，全屋均採落地大玻璃，除可令景觀更遼闊外，也令室內分外光猛。大廳外連252方呎平台，飽覽翠綠山景，亦可遠眺海景。

主人房除連46方呎露台外，內裏更設有交樓附送、價值20萬元的V-ZUG衣物管家「Refresh Butler」，採用獨有光觸媒技術，有殺菌消毒及烘乾功能，為買家提供創新健康的生活。

另一現樓示範單位名為「Garden Duplex」，為3層花園複式戶，位於1A座地下及高層地下B室， 實用2193方呎，屬4房雙套連工作間間隔。大廳採落地玻璃，對出是558方呎私人花園，花園鋪上草地，加上明媚陽光，令人賞心悅目。單位大廳、客房及廚房均可通往花園，單位亦內置樓梯，可直達下一層的雙車位車庫， 而大廳對上一層則為3個睡房，其中兩個為套房。

除特色戶外，發展商亦開放兩個分層交樓標準單位，一個位於5A座17樓C室，實用面積698方呎3房間隔，大廳同採落地大玻璃，連接33方呎露台。享山景及海景，主人睡房附設一個16方呎工作平台。洗手間採用「乾濕分隔」設計，將洗手盆、如廁、洗澡的3個空間分隔。另一交樓標準示範單位為1房間隔的5A座17樓E室，實用面積431方呎，採開放式廚房，單位亦享山景及海景。

戶戶設智能鏡 連接互聯網

作為萬科在港的首個獨資項目，上源提供不少貼心設計，每戶均配置一面連接互聯網的智能鏡，除了可作全身鏡及替代傳統視像對講機功能外，亦有預訂會所設施及接收生活資訊等用途。特色戶更設有智能觸控屏幕，讓住戶可一鍵操控廳房燈光及冷氣。

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