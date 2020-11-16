上月中環商舖空置率撲21%

資料顯示，5大核心區中，以中環空置率最高，達20.61%，按月增加約0.16個百分點。另一港島核心消費區銅鑼灣，商舖空置率約11.74%，比9月上升約0.08個百分點。

五大核心區舖位整體空置率升幅收窄

九龍區方面，以尖沙嘴商舖空置率最高，按月上升0.13個百分點至約16.99%。

黃續指，上月各區空置率雖然有所增加，但升幅相對輕微，現時舖位租金已大幅下調，令商戶租舖意欲上升，而且第四季一向為舖位租賃旺季，料有不少新租客趁核心區舖租較相宜，準備迎接聖誕新年檔期，因而令核心區空置率升勢趨平穩。

apm推《聖誕Bear in Love 熊樂園》節日裝飾

此外，發展商把握聖誕節到臨，推出不同的慶祝活動及裝飾。

新地（0016）代理執行董事馮秀炎表示，集團旗下觀塘旗艦商場apm，推出《聖誕Bear in Love 熊樂園》節日裝飾、聖誕市集等，同時加強消費優惠獎賞，包括逾100萬元冬日消費獎賞等。她續指，apm聖誕推廣費與去年相若，但今年策略作出應變，七成資源集中消費優惠、線上線下互動及加強租戶聯乘推廣，較以往增加50%以上，推廣宣傳亦較往年早兩星期前展開。