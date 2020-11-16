「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億

市場消息指，有「錢多多」外號、日前在灣仔遇襲的內地商人錢峰雷，其持有的山頂洋房白加道28號單號洋房，再調整放售價，最新叫價10億元，較2018年10月上一次叫價11.5億元，調低1.5億元或13%；以洋房實用6,847方呎計，折合意向實呎14.6萬元。

資料顯示，「錢多多」在2014年以6.9億元購入相關洋房，實呎約10.08萬元，並在2018年起放售，當時叫價9.5億元，後來調高至11.5億元，惟一直未獲新買家承接。若現時成功以10億元出售，錢帳面仍然獲利3.1億元或45%。

PARKVILLE首錄二手 3房業主實蝕25萬

大眾化樓盤方面，利嘉閣首席聯席董事鄭偉延表示，屯門THE PARKVILLE（天生樓）新錄首宗二手成交，為低層C室，屬實用575方呎3房連套房間隔，原業主早前以850萬元放售，近日獲「80後」買家接洽，原業主接受議價，近日以799萬元售出單位，較最初叫價低51萬元或6%，實呎13,896元。

上述THE PARKVILLE原業主，於2017年10月以786.2萬元一手購入單位，帳面雖獲利12.8萬元或2%，惟扣除佣金和各項雜費後，料實蝕約25萬元或3%。

環海．東岸開放戶業主損手5%

此外，市區納米樓亦錄蝕讓；市場消息指，紅磡環海．東岸1C座高層E室，屬實用241方呎開放式戶，原業主早前以520萬元放售，買賣雙方議價後以508萬元易手，實呎21,079元，即減價12萬元或2.3%。原業主2015年10月以516.2萬元一手購入單位，帳面已蝕8.2萬元或2%，若連同釐印及代理用金等，估計實蝕逾28萬元或5.4%。

緻藍天本月至今暫錄4宗成交

將軍澳日出康城3期緻藍天則錄劈價成交；利嘉閣分行經理黃金欽指，緻藍天2座低層右翼A室，實用807方呎3房連套房及工人套房間隔，原業主8月叫價1200萬元，放盤3個月，終以1000萬元易手，即累減200萬元或17%，實呎12,392元；原業主2015年4月以731.7萬元一手購入物業，現帳面獲利約268.3萬元或37%。

黃金欽補充，緻藍天11月至今暫錄得4宗成交，平均實呎13,952元。