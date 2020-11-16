上半月一手1340宗成交 等同10月九成

柏傲莊II 帝御‧星濤銷情最佳

隨着柏傲莊II日前次輪開售343伙清袋，令項目本月經兩輪銷售後，累沽單位總數增至約680伙，為本月暫時的「賣樓王」。至於恒基物業營業（一）部負責銷售的帝御‧星濤，昨日接力開展第3輪銷售推出123伙，整批平均折實約1.5萬元，消息指全日售約33伙，令項目本月經過三輪銷售後，累售單位增至約345伙，佔全盤614伙近六成。

綜合市場資訊，本月上半個月一手整體銷情錄約1340宗，已等同10月全月錄約1500宗成交的近九成，其中，柏傲莊II、帝御‧星濤合共售約1025伙，佔本月迄今整體一手成交約76%。

63組客爭購MALIBU四伙撻訂戶

至於過去周末兩日，整體新盤成交約錄得443宗（昨日佔約50宗），其中會德豐旗下將軍澳日出康城5期MALIBU，早前錄4宗撻大訂個案後，發展商昨日雖然加價重推，但仍吸引63組準買家到場登記認購，4個單位全數售出、套現逾3800萬元。

資料顯示，MALIBU自2018年3月推售以來累售1593伙，佔全盤1600伙逾99.5%，套現逾149.4億元。若連同會德豐地產同系日出康城7期MONTARA系列、及9期MARINI系列，3期項目共累售4313伙，佔推出4373伙單位之98.6%，套現逾396億元。

本木及蔚藍東岸料快登場

事實上，本月中下旬估計將有3個全新盤有機會登場，包括恒基物業營業（二）部負責銷售、鄰近港鐵佐敦站的德成街單幢新盤本木，今日會公布最新銷售部署；項目提供172伙，涵蓋開放式至3房戶。

五礦地產（0230）旗下本港首個住宅項目、 油塘崇信街蔚藍東岸，涉688伙，據悉已獲批預售樓花同意書，發展商今日會介紹項目設計特色，亦可望於短期內推售。

另內房保利（0119）屯門青山灣洋房項目瑧譽（22幢洋房），日內擬以招標形式先推售部分聯排洋房。