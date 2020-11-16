籲港府減辣兼再放寬按保成數

促循序調減額外印花稅3年禁售期

陳志興認為，新冠疫情由2020年初開始爆發以來，對香港樓市最大影響，是睇樓客數量因社交距離限制而銳減，惟今年推出的多個一手新盤，銷情上均屬有價有市，特別是中小型單位，因為本地市場需求仍然殷切，所以對此類單位的後市仍然看好。

陳志興建議，特區政府可循序漸進調減額外印花稅SSD的3年禁售期，透過逐步減辣，以釋放二手樓盤供應量，從而帶動整體換樓鏈。

與此同時，首置人士承做九成按保的樓價上限，亦可考慮由現時800萬元調升到1000萬元；至於承造八成按保的樓價上限，則可考慮由現時1000萬元調升到1200萬元。

九成按保樓價上限可擴至1000萬

展望2021年樓市發展走勢，陳志興認為，美國總統大選結果基本上已經塵埃落定，而中國、美國這兩個全球兩大經濟體的貿易戰亦有緩和勢頭，若新冠疫情繼續紓緩，配合中國內地與香港全面通關，勢必重啟各項經濟活動，本港失業率明年下半年起有望回落，估計明年整體樓價會有5%上升空間。

料明年樓價升5% 豪宅看高一線

陳志興特別指出，中港通關效應下，定必帶動本港豪宅及投資市場，豪宅市道可再看高一線。

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