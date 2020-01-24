中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地

明報記者 林可為

陳志興指出，中洲置業於2015年由商人黃光苗在香港創立及全資私人擁有，一直以香港為基地，旗下工作團隊均屬港人，亦沒有受內地控股公司支配，因而不是內房股。

談及如何增加在本港的土地儲備，陳志興表示，不排除將來與其他發展商合組財團，競投住宅地皮，其中對山頂文輝道超級豪宅官地甚感興趣。

火炭新盤九成屬1至3房戶型

至於中洲置業發展的首個住宅，位處火炭坳背灣街1號，單位總數1335伙，關鍵日期為2022年12月、樓花期長約2年，稍後將正式公布樓盤命名，是繼新世界大圍站柏傲莊系列後，該區最大型分層住宅屋苑。

陳表示，火炭項目住宅和商業總樓面約83萬方呎（包括約10萬方呎商場） ，總投資額介乎100億至110億元；他續指，火炭近年已由昔日傳統工廠區，逐步昇級轉型為數據服務中心，發展模式與九龍灣新興商業中心區相似，未來發展前景有可為。

多數單位洗手間均設通風窗

至於項目提供的單位，涵蓋開放式至4房戶，實用面積介乎約250至1500餘方呎，提供少量連地下花園或複式特色戶；至於主打的1房至3房戶，實用面積約300至800餘方呎，各佔30%，即這3類單位的佔比，為屋苑單位總數約九成。

屋苑設計特色方面，陳志興指，項目約七成單位可瀏覽城門河和對岸的山巒景致，少數高層預計可望沙田馬場景色。此外，項目多數單位的洗手間均設有通風窗戶，而非「黑廁」。

陳續指，希望項目可於未來一至兩個月內獲批預售樓花同意書，爭取今年底前開售。市場估計，近日熱賣、折實平均實呎約2萬元的柏傲莊系列，是上述坳背灣街項目的主要開價參考。

港島新盤主打逾千呎大單位

至於另一位處港島大坑道的全新住宅項目（原公務員合作社），現正申請拆樓，並繼續與政府洽商補地價。陳表示，項目可建總樓面約10萬方呎，計劃發展約60伙實用面積逾1000方呎的豪宅單位，總投資額約20億元，預計最快兩年後登場。換言之，中洲旗下火炭、大坑兩個住宅項目的總投資額，料高約130億元。

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