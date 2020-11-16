李志成：樓市呈「三低一高」格局

先談低供應，人口持續增加，市民置業需求大，從近日新盤熱賣程度可見一斑。不過本港住宅長期供不應求，政府近年調整公私營房屋比例，由六四比改為七三比，變相私樓供應將難滿足持續增加的需求，雖然政府推出明日大嶼及土地共享先導計劃等各種覓地建屋方案，不過政策難以一蹴而就，短期內房屋求過於供問題持續，樓價難有大跌空間。

最後是低息及高資金水平，兩者關係密切，各地政府相繼實施量化寬鬆應對疫情對經濟的衝擊，資產價格很大機會水漲船高，現金面臨貶值，不少買家買磚頭抗通脹。近日螞蟻集團上市計劃煞停，不過未見資金顯著從本港市場流走，銀行體系結餘逾4500億元，市場資金充裕，與樓按相關的港元一個月拆息跌至0.12厘，創近10年新低，以現時新做H按計劃約H+1.35厘計算，實際按息約1.47厘，低於2厘關口，業主可享慳息，有利樓市交投。

近日疫情漸緩和下，市場氣氛好轉，新盤繼續推盤攻勢，不少以貼市價登場，力吸各路客源，新盤熱銷下對二手構成壓力，部分二手業主心態軟化，願意提供減價空間促成交易，吸引不少新盤向隅客及二手準買家物色優質單位，帶動二手交投。

香港置業行政總裁

[李志成]