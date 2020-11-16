布少明：樓價失業率脫鈎有因

首先，自從政府去年《施政報告》後實施新按保措施，承做最高八成按揭貸款由樓價上限600萬元增至1000萬元，措施帶來的效果立竿見影。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首三季錄得的逾600萬元至1000萬元類別的二手註冊量近1.4萬宗，按年急升近48%，可見措施引出市場大批購買力，對樓價帶來強勁支持。

「大減價」其實叫價遠高於市價

另一方面，近期不乏媒體報道一些看似「大減價」的成交，但歸根究柢，可能是業主「第一口」叫價遠高於市價，因此在多番議價後的成交價，最終減幅看起來相當吸睛，但其實與市價相距不遠，這種買家心理上的「落差」，「看似筍價」的心理，亦是樓價堅挺的主因。

最後，樓市長期供不應求是人所共知的客觀事實，在此不贅。以上種種，加上市場剛需強勁，均是「失業率」與「樓價」脫鈎的原因。

筆者認為，隨着愈來愈多發展商「衝刺」加入最後2個月的「新盤大戰」，相信將刺激購買力持續釋放，鑑於疫情下本港樓市僅靠本地資金，似乎已足以支持樓市表現，配合未來中港通關重新注入內地資金的憧憬，未來一手、二手樓市可望逐步穩中向好。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]