經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：今時今日的服務態度

【明報專訊】筆者過去周未到一間熟悉的電器店選購一些小型電器產品，當鎖定產品類別時，因在操作上有疑問，找來銷售員講解及示範。不過，那店員表現出無心解答，只想盡快完成交易的態度，令人生厭，即時想起劉德華在電視的宣傳短片所說「今時今日這樣的服務態度」。現時的經濟環境，筆者絕對有得選擇，於是禮貌地離開，並轉到另家大型連鎖店參觀。今次這家店舖的銷售員有禮貌、耐心、詳盡及專業地向筆者講解，讓筆者感到天堂與地獄的分別，即使產品價格較前者店舖略高，筆者也決定幫襯，因為這樣良好的服務態度應以行動支持。

筆者隨後到了一家歷史悠久的茶室食飯，這類店舖基於歷史關係，大多數不會貿然改變傳統的風格。但受到新冠病毒的影響，茶室可能因為生意上的不足，於是鼓起勇氣加入了一些新管理元素。筆者難以評論這個變化能否增加茶室的生存機會，不過，要在多變世界立足，自己就必須改變去迎合，才能適者生存。

筆者從事地產代理這個服務行業，經常要求員工做好誠信、專業及人和三大本份，因為誠信代表公司及個人品牌，專業是能力的表現，而人和就是客戶對服務的滿意。而對於大眾而言，買樓或賣樓是人生大事，因此地產代理在整個過程中扮演的角色及提供的服務水平尤其重要。同時，由於疫情關係，地產代理也需要作出改變，在傳統的運作模式上，不斷增加資訊科技及網上媒體的應用，這個趨勢在行業中正進入激烈競爭的時代。在資訊科技急速發展之下，未來地產代理的運作模式會如何發展仍然有很多未知之數，筆者都難以準確預測，唯有留待各位讀者拭目以待！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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