廖偉強：今時今日的服務態度

筆者隨後到了一家歷史悠久的茶室食飯，這類店舖基於歷史關係，大多數不會貿然改變傳統的風格。但受到新冠病毒的影響，茶室可能因為生意上的不足，於是鼓起勇氣加入了一些新管理元素。筆者難以評論這個變化能否增加茶室的生存機會，不過，要在多變世界立足，自己就必須改變去迎合，才能適者生存。

筆者從事地產代理這個服務行業，經常要求員工做好誠信、專業及人和三大本份，因為誠信代表公司及個人品牌，專業是能力的表現，而人和就是客戶對服務的滿意。而對於大眾而言，買樓或賣樓是人生大事，因此地產代理在整個過程中扮演的角色及提供的服務水平尤其重要。同時，由於疫情關係，地產代理也需要作出改變，在傳統的運作模式上，不斷增加資訊科技及網上媒體的應用，這個趨勢在行業中正進入激烈競爭的時代。在資訊科技急速發展之下，未來地產代理的運作模式會如何發展仍然有很多未知之數，筆者都難以準確預測，唯有留待各位讀者拭目以待！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]