陳永傑：全球「休養」豈止三年

聯儲局主席鮑威爾表示，經濟活動要恢復至危機前水平，需要一段時間，可能動用貨幣及財政政策進一步支持。

美國第三季國內生產總值(GDP)按季增長33.1%，勝預期的31%，是有紀錄以來最大單季增幅。主因是次季基數比較小才會造成大增長，而鮑威爾指出，近幾個月經濟復甦速度有所放緩。

歐洲央行行長總裁拉加德表示，新冠肺炎確診個案上升加上政府的抗疫措施，損害歐元區短期經濟前景，風險也顯著增加。部分歐洲國家又再封關，將會造成經濟下挫。

日本央行行長黑田東彥表示，全球經濟全面復蘇似乎更為遙遠，亞洲經濟的下滑幅度較溫和。他認為亞洲金融市場能經得起疫情的衝擊，因為外匯儲備累積，和有積極又快捷實施刺激經濟政策。

美國、歐盟及日本等經濟火車頭均認為經濟復蘇力度不足，甚至再走下坡，預期再加推刺激經濟政策才可令經濟回復正常，但2023年未必能夠恢復正常狀態，需要更長時間才見到。

這些國家救市招數，總離不開用量寬放水及派錢，都會導致負債大幅增加。不過，這些招數會令各國政府的高負債問題惡化，但從另一角度去看，卻是難以加息，因為加息會引致債務更上一層樓，更難化解債務高企的難題。因此，量寬之後維持息口不變，採取「拖」字訣是唯一辦法。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]