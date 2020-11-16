湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出

有老友話，以拜登之弱，特朗普基本上躺着也會贏，究竟點解會輸？我相信連特朗普自己都不知道，佢話拜登舞弊，有晒證據，但又拿不出證據出來。我認為特朗普是敗在自己手上，他的確很聰明，話掌握拜登選舉舞弊證據，其實他是沒有證據，只不過是嚇幫拜登造假的人，如果有人造假，他們會自動投案，屆時便有證據，大家千祈不要以為這是新戰術，其實，這是古早味甚重的大婆戰術。

以往有不少女人會失驚無神對老公話知道他有女朋友，仲話坦白從寬，如果真有其事，老公很多時會被嚇到自己爆料，最後要簽城下之盟，「割地賠款」不在話下。其實那些女人什麼也不知，只不過是博下懵，現在這招無效，不是男人打死都唔認，而是話既然老婆知道，不如大家分手，更加冇彎轉。所以，現代女性都是採取知之為不知態度，除非真的是要分手。

指新冠病毒由中國開發 最終無下文

究竟拜登團隊有沒有舞弊，這是一個謎，但有都不會認，因為他們知道特朗普根本沒有證據，他的所謂證據就是等舞弊的人自動投案，冇人投案就沒有證據。本來，特朗普這招雖然古早，但應該仍然有效，如果拜登團隊有人造假，話唔定那些造假的人會自動投案，成為特朗普證據，但這招已經用過，特朗普在新冠疫情開始時話已經掌握到病毒是由中國開發，甚至有晒證據，但等等下又冇晒下文，反而證明特朗普是講大話，現在又話有證據證明拜登選舉舞弊，明眼人一睇就知道特朗普是兇拜登，根本冇人理特朗普，如果有證據就拿出來，根本不會說那麼多廢話，講得出攞唔出，反而變成自己講大話。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]