曾淵滄：內地只是規管非打壓網企

網股玩完了嗎？

還沒有，近日網股的調整，只是之前股價升得太急，現在找到了個藉口調整調整，在適當的調整之後，應該仍有上升的動力，上述兩份《意見書》是當局正常的規管，不是要打壓網企，疫苗的出現更不可能動搖網企的前途。

螞蟻網貸不受規管 對銀行不公

目前，螞蟻的網上平台做貸款生意，不受銀行貸款條例的規管，因此，也可以說對銀行不公平，因此當局發出了一份《意見書》，建議像規管銀行那樣的規管網上金融企業，這只不過是準備將螞蟻集團納入正常的規管，不是要封殺螞蟻，螞蟻現階段不上市是好事，總好過上市後才宣布新的規管方法令股價下跌，導致大量小股民因此受損。而反壟斷的規管，同樣的也是正常的規管，中國早已有反壟斷法，只是網上平台是新鮮事物，過去不知道該如何監管，現在開始準備規管，絕對不是要打壓這個行業。

監管能讓行業更合規健康發展

開始的時候，中央政府是本着歡迎創新的態度默默地讓各種各樣的網站自由發展而不監管，否則，阿里巴巴（9988）旗下的支付寶早在第一天就應該算是犯了法，犯了沒有銀行執照而經營銀行業務的罪。現在，多家網企成長了，規模大了，是時候開始監管，記住，這不是什麼壞事，監管是讓整個行業更合規健康發展，絕對不是打壓。

疫苗的出現更不可能打壓網企的生意，有人也許認為疫苗出現之後，少了人叫外賣、少了人上網購物，我相信不會少，上網叫外賣，上網買東西已成了新的生活習慣，甚至有些企業會從此長時間地讓某些工種的員工從此不必上班，在家工作，上網開會，實際上在家上網工作的效益可能比上班工作更高。

疫苗出現 不可能打壓網企生意

剛剛公布業績的聯想集團（0992）盈利就創出歷史新高紀錄，數天前，聯想股價也一度因為輝瑞的疫苗訊息公布而急跌，理由就是擔心疫情過後，人們不再在家工作，聯想的私人電腦業務會受打擊。不過，在輝瑞疫苗消息公布之後的雙11，聯想的銷售額破紀錄，個人電腦在每個家庭已發展到每個家庭成員都各自有一部專屬於自己的個人電腦，與手機相輔相成，並不互相衝突，更何况，聯想從美國收購回來的摩托羅拉手機業務也已轉虧為盈。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]