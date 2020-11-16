經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？

【明報專訊】進入冬季，新冠疫情數字再度飈升，以歐美最為顯著。目前王弼被困在的溫哥華，與加拿大各大城市的確診數字相比本算溫和，但最近都開始失守，一日平均增加二三百宗確診，其他北美與歐洲大城市更慘不忍睹。幾星期前英德法多國再次封城，政府官員做事都是跟風居多，其他地區再次封城只是遲早而已。現在只是11月，冬季才剛剛開始，北半球多數的人因天氣嚴寒要在室內活動，助長病毒傳播，看來不到明年夏天，新冠疫情的確診數字難以回落，實體經濟唯有繼續吊鹽水。

至於美國大選的亂局，全球愈來愈多人認同美國傳媒對拜登的黃袍加身，連教宗都去恭賀拜登，是否米已成炊？始終誰人當選總統，總要由美國官方確認，而相信最終能一錘定音的，唯有美國的最高法院，不過目前傳媒所做出的聲勢，對大法官們有很大的壓力，當今世代，要講真說話不易。

特朗普支持者的觀點，是選舉有沒有舞弊存在，如果徹查後，結果還是拜登當選，他們是會接受選舉結果，不會學早前「黑命貴」（Black Lives Matter）的支持者到處放火搶掠，但目前美國主流傳媒連他們徹查的要求都要禁止，總之所有可能對拜登造成損害的調查，包括他和他兒子亨特可能收取了外國政府利益，或今次選舉涉嫌舞弊，統統封殺，令支持侵叔的7100萬名選民非常不滿，最近全球保守派人士就組織起杯葛主流媒體的行動，開始放棄他們的面書、谷歌、推特，甚至是Fox News（CNN和紐時更不用提了）帳戶，轉到Parlor、Rumble、Newsmax等媒體。

美國城鄉之爭 侵叔代表保守勢力

主流傳媒一向把侵叔支持者描繪為沒受高等教育人士，其實，更深層次的矛盾，是侵叔支持者主要來自美國非大城市的居民，他們民風較城市人淳樸，野心不大（否則就不會甘心留在鄉郊地區），較擁抱宗教和傳統，經濟上亦確實受全球化工作外移到第三世界的打擊，而城市人則較受惠於全球化，對宗教和傳統冷感，以性取向多方面發展為時尚，因此美國存在嚴重的城鄉之爭。與其說他們崇拜侵叔，倒不如說他們（包括其他國家的保守派人士）視侵叔為捍衛他們價值觀的代表，向手執話語權的城市精英發動反擊戰。如果侵叔最後真的落台，以他擁有7100萬票的支持度，而且許多支持者是願意出席他的造勢大會，寧願食幾小時西北風的死忠粉絲，侵叔另起爐灶搞一個保守派的面書、谷歌或推特平台，對上述股份可能會造成不少的打擊，最近侵叔發動群眾杯葛霍士新聞，股份當日就下跌了6%，持有面書或推特股份作長期投資的讀者，宜留意局勢發展。

股市換馬潮可能剛開始

不過股票市場的發展，政治還是其次，主要還是看各大央行是否繼續義無反顧印鈔托市，這是毫無懸念的。因此，股市才能無視疫情數字爆升，特別是美股接連創出新高。有趣的是，疫情數字爆升，理論上有利科技股，不利傳統行業，但上周道指升4%，代表細市值的羅素2000指數，更升6%！政府雖然因疫情再次封城，但基於莫財，會要求工廠繼續開工，下令市民盡可能繼續工作和交稅，所以類似4月時的「滅絕式」封城看來是不會重演的。另外在疫苗的憧憬下，傳統股繼續強勢，本欄推介的石油股ETF(XLE)一周上升17%，香港一些嚴重折讓的地產股在踏入11月都上漲超過一成，不少傳統股非常超值，換馬潮可能只是剛剛開始。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

上 / 下一篇新聞

新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
旗下中鐵聯合國際集裝箱 業務貫通中歐
旗下中鐵聯合國際集裝箱 業務貫通中歐
ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
陳茂波預告 10月失業率上升壓力暫緩
陳茂波預告 10月失業率上升壓力暫緩
法新社：東京圖取代香港 惟困難重重
法新社：東京圖取代香港 惟困難重重
宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額
宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額
富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股
富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股
2014年已看好亞馬遜 股價至今升10倍
2014年已看好亞馬遜 股價至今升10倍
富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌
富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌
George Efstathopoulos：暫看好亞債
George Efstathopoulos：暫看好亞債
Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元
Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元
Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版
Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版
中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用
中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用
初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」
初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」
人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增
人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增
中車中交建同發公告 稱無法掌握美資持股量
中車中交建同發公告 稱無法掌握美資持股量
深交所︰實現大灣區債市互通
深交所︰實現大灣區債市互通
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
張兆聰：拼多多開始進收成期
張兆聰：拼多多開始進收成期
李澄幸：基金投資等入市不如早開始
李澄幸：基金投資等入市不如早開始
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦
張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
FinTech新世代 智選AI投顧
FinTech新世代 智選AI投顧
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
技術取勝：騰訊50天線有支持
技術取勝：騰訊50天線有支持
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
周顯：追債變成槍打出頭鳥
周顯：追債變成槍打出頭鳥
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
陳永傑：全球「休養」豈止三年
陳永傑：全球「休養」豈止三年
廖偉強：今時今日的服務態度
廖偉強：今時今日的服務態度
布少明：樓價失業率脫鈎有因
布少明：樓價失業率脫鈎有因
李志成：樓市呈「三低一高」格局
李志成：樓市呈「三低一高」格局
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
話你知：3年前36億完成火炭補地價
話你知：3年前36億完成火炭補地價
籲港府減辣兼再放寬按保成數
籲港府減辣兼再放寬按保成數
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
上月中環商舖空置率撲21%
上月中環商舖空置率撲21%
上源綠化環境融匯高智能家居
上源綠化環境融匯高智能家居
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
不應因市况波動減投資
不應因市况波動減投資