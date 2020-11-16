王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？

至於美國大選的亂局，全球愈來愈多人認同美國傳媒對拜登的黃袍加身，連教宗都去恭賀拜登，是否米已成炊？始終誰人當選總統，總要由美國官方確認，而相信最終能一錘定音的，唯有美國的最高法院，不過目前傳媒所做出的聲勢，對大法官們有很大的壓力，當今世代，要講真說話不易。

特朗普支持者的觀點，是選舉有沒有舞弊存在，如果徹查後，結果還是拜登當選，他們是會接受選舉結果，不會學早前「黑命貴」（Black Lives Matter）的支持者到處放火搶掠，但目前美國主流傳媒連他們徹查的要求都要禁止，總之所有可能對拜登造成損害的調查，包括他和他兒子亨特可能收取了外國政府利益，或今次選舉涉嫌舞弊，統統封殺，令支持侵叔的7100萬名選民非常不滿，最近全球保守派人士就組織起杯葛主流媒體的行動，開始放棄他們的面書、谷歌、推特，甚至是Fox News（CNN和紐時更不用提了）帳戶，轉到Parlor、Rumble、Newsmax等媒體。

美國城鄉之爭 侵叔代表保守勢力

主流傳媒一向把侵叔支持者描繪為沒受高等教育人士，其實，更深層次的矛盾，是侵叔支持者主要來自美國非大城市的居民，他們民風較城市人淳樸，野心不大（否則就不會甘心留在鄉郊地區），較擁抱宗教和傳統，經濟上亦確實受全球化工作外移到第三世界的打擊，而城市人則較受惠於全球化，對宗教和傳統冷感，以性取向多方面發展為時尚，因此美國存在嚴重的城鄉之爭。與其說他們崇拜侵叔，倒不如說他們（包括其他國家的保守派人士）視侵叔為捍衛他們價值觀的代表，向手執話語權的城市精英發動反擊戰。如果侵叔最後真的落台，以他擁有7100萬票的支持度，而且許多支持者是願意出席他的造勢大會，寧願食幾小時西北風的死忠粉絲，侵叔另起爐灶搞一個保守派的面書、谷歌或推特平台，對上述股份可能會造成不少的打擊，最近侵叔發動群眾杯葛霍士新聞，股份當日就下跌了6%，持有面書或推特股份作長期投資的讀者，宜留意局勢發展。

股市換馬潮可能剛開始

不過股票市場的發展，政治還是其次，主要還是看各大央行是否繼續義無反顧印鈔托市，這是毫無懸念的。因此，股市才能無視疫情數字爆升，特別是美股接連創出新高。有趣的是，疫情數字爆升，理論上有利科技股，不利傳統行業，但上周道指升4%，代表細市值的羅素2000指數，更升6%！政府雖然因疫情再次封城，但基於莫財，會要求工廠繼續開工，下令市民盡可能繼續工作和交稅，所以類似4月時的「滅絕式」封城看來是不會重演的。另外在疫苗的憧憬下，傳統股繼續強勢，本欄推介的石油股ETF(XLE)一周上升17%，香港一些嚴重折讓的地產股在踏入11月都上漲超過一成，不少傳統股非常超值，換馬潮可能只是剛剛開始。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]