張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略

年輕打工仔：策略適當進取

若以年齡劃分投資策略，我會將此類別分為兩類：年輕打工仔和臨近退休人士。

大部分年輕人可以承受的風險較大，其供款額亦相對較低，往後的日子也會面對數次逆市的情况，因此在新一波新冠肺炎下，可選擇穩中求勝和適當進取的投資策略，建議選擇混合資產基金的投資方案，並視乎個人對承受風險的程度調整股票和債券的比例。股票方面建議吸納一些關於資訊科技、通訊網絡或醫療用品生產的企業股份，大中華、亞太和美國股票基金都持有不少這類別的公司，這些地區的股票基金皆是不錯的選擇。

臨近退休：降低股票比例

對於接近50、60歲的人士而言，面對新一波新冠肺炎的威脅下，保本和避險是強積金投資的首要條件。這批人士不但所累積的資產較多，其剩餘的供款時間亦比年輕人少，因此應持保守的投資策略。在混合資產基金中，應將股票基金的比例降低至50%，另外的可着重於保守和債券基金。

保守基金屬於低風險的投資選擇，適合避險保本的目標；而債券基金主要受利率變動的影響，由於現時逆市的情况，估計短期內利率並不會上升，債券基金也相應成為現時一個合適的投資選擇。

強積金是長線投資，保持投資組合分散和多元化是長遠創造財富的關鍵，強積金採用的平均成本法已可減低市場波動的影響。

在新冠肺炎的威脅下，混合資產基金是一個不錯的選擇，重點在於如何分配當中各種基金的比例。

[張佩儀 財女手記]