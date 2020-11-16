何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股

新舊經濟股 表現大逆轉

如果從市場反應來看，反應最強烈的是歐洲市場，其次是美股，最後才是亞太區股票。這個升幅順序也不難理解，畢竟，疫情在歐洲地區最為嚴重，一般的封城，社交距離等防疫措施，似乎只可將疫情擴散速度減慢，未能根本地杜絕疫情。因此，當疫苗的研發露出絲絲曙光時，當地市場就好像看到了隧道出口的光線般興奮起來，好不熱鬧。

除了地域上表現的差異外，市場立時對受惠於疫情和受累於疫情的板塊，出現了180度的變化。航空、機場、旅遊、原油、零售、餐飲、銀行以至房地產都出現顯著的升幅。過住受惠於疫情的科技股、醫療用品等股票，就出現較大的逆轉。這個趨勢改變了自3月份反彈以來，新經濟遠勝舊經濟的格局。結果，在權重的舊經濟股票上升，新經濟股票下跌下，如果單純從指數來看，整體市場波幅並不是很太，但從同業口中會體會到，由於他們的投資組合普遍都是側重於新經濟，在周中兩三天的板塊輪動中，他們有不少的損失，大選後帶來的美味糖果，亦差不多全吐出來了。怪不得有人打趣地說，今年的雙十一中，打折最厲害的不是什麼熱賣產品，而是科技股！

防疫非一國事 需貿易伙伴配合

友人傳訊息過來，提醒筆者2020年剩下不足50天了。在這段時候，不少的投資亦開始籌謀明年的投資部署。筆者亦利用未來數周與讀者們討論一下一些對市場未來的看法。首先，從宏觀經濟角度去想，要從2020年這個經濟低谷爬出來，只要疫情進入可控範圍，原有的經濟活動可以重啓，經濟恢復是可預期的。如果按這個想法，歐洲、美國以至亞太地區，包括中國都可以回到強正增長的情况。但之前亦討論過，由於各地政府對付疫情各施各法，以致造成的效果不一，好壞程度不一，時序不一。所以，就算一個地區達到零感染，而它的貿易伙伴仍處於努力對付疫情階段的話，雙方相互產生的經濟效應將遠低於原有潛在的水平。因此，現時經濟師對經濟恢復的估算，可能並未完全反映全球各地同時同步不再受疫症影響的那一個階段。

因此，對明年經濟恢復的程度，大約可分為兩個重要階段，如果一切順利，明年下半年有能力在各地各自逐步恢復的基礎上再上一個台階。這個發展能否如願，疫苗的開發至量產將起一個十分關鍵的作用。根據以往曾公布過有關疫苗研的資料，預期年底前仍然有三、四款在研的疫苗公布臨牀結果，雖然對市場的影響有可能不如剛公布的第一款震撼，但市場投資者可能仍會向從受累於疫情的板塊中着手，因此，這種市場偏好，在估值對比大的情况下，有機會仍保持一段時間，大家要多加注意。

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[何國良 基金看世界]