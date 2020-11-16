周顯：追債變成槍打出頭鳥

朋友氣得七竅生煙，說錢也不要了，總之一定奉陪到底，要點玩都得。

首先，我絕對相信朋友沒有涉及恐嚇，皆因負責撰寫追債信息的人是名牌大學文學碩士，肯定絕對專業，不可能有把柄留在別人手機上。

其次講到本文最juicy的部分了，就是債仔的生平。

債仔出身於名牌家族，雖然不大富有，只得十億八億身家，但非常有面，幾乎識遍全港富豪。他念名牌大學，卻嫌家族生意太cheap，不肯加入，先入了大型基金，再搞start-up，變身IT才俊。

雖然他的人際關係是好到直接識得馬雲、匯豐主席這些大孖沙，可是唔掂就係唔掂，2000年一役，足足輸了幾千萬元。

本來，輸幾千萬元，家族也絕對還得起，可是，他不願意面對現實，於是借錢，去冚住條債。20年下來，利疊利、利疊利、利疊利……終於欠到全港一半富豪都是債主，家族生意也早輸光了，拖到現在，由於市况不佳，債主不得不逼還債了，而他，也即將面臨破產。這應該是金融界無人不知的事了。

我那個朋友比較聰明，一早出writ追討，也許因為槍打出頭鳥，因而被對方遷怒吧！

更正啟事：上周五在本欄刊登的招聘助手啟事，由於技術問題，作者自己竟然開不到電郵信箱，煩請有意者把C.V.改發至jobs@achow.tv，不便之處，敬請原諒。

[周顯 投資二三事]