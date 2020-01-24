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瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083

【明報專訊】美國總統特朗普簽署行政命令，制裁中國企業，禁止美國公民或企業投資由包括中移動（0941）以及中電信（0728）等和中國軍方有關的公司。消息一出，中移動股價即時受壓，最低見49.35元，下跌6.2%；中電信更跌一成。不過數資金流，仍然較多資金留意周五反彈得比例多的新經濟股。騰訊（0700）業績公布後上周五最高見602元，上升4.3%，阿里 （9988）則高見260元，美團 （3690）升幅則較明顯，上試310元水平，另外小米（1810）則最多上升6.2%。

說回騰訊，第三季多賺89%，業績好過市場預期。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購16083，行使價680元，2021年1月到期，有效槓桿約9.9倍。相反，如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽17377，行使價515元，2021年1月到期，有效槓桿約8.2倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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