劉思明：收租股堅挺 太地可收集

恒指上周高開後升上26474點回順，全周高低波幅僅564點，收報26156點，全周升443點或1.73%。國指上周先升後回，全周升0.45%。大市上周日均成交1976億元，高於60天平均五成，氣氛相當熾熱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率35比65，跌逾3%佔下跌股份一成半多；大市經過連續8日升多跌少後，連續2日跌多升少；對上一次連續8日升多跌少為6月9日，當時之後連續4日跌多升少，但很快回穩向好，恒指亦延續升勢向上。目前市况仍處於向好趨勢，其間出現調整。

大市寬度支持向好趨勢

寬度亦支持向好趨勢，恒指國指成分股高於10天線、20天線的比例，上周保持八成以上，高於50天線比升至九成水平，相比7月份高於20天線、50天線比倒V形回落，現時的市况強韌度更高。

上周其一焦點是科網股重創，恒生科技指數（科指）繼前周升逾8%後，上周一曾大升近4%再創新高，之後急轉直下，以收市價計，高位累跌超過11%，到周四五合共反彈逾6%收市。

走勢上， 科指維持7月以來急回急彈模式，7月份及9月份曾經於5日急挫13.5%及11.5%，之後三兩日急彈近一成及超過6%；只是上周跌勢更急，3日累挫逾一成。過去兩次（7月及9月）急彈後都回試低位，短線回調整固機會高。

航運物流全周升幅收窄至4%

科網股以外，不少行業也大幅波動，本報數據庫追蹤的30個行業，除了軟件服務、科技器材的行業股份上周平均高低波幅超過14%，教育股的幅度更超過兩成，航空及相關、航運物流、汽車及相關、紡織及服飾等幅度達15%。大幅波動令控制風險相當困難。

儘管個別行業表現亮麗，但回吐壓力不輕，如航空及相關、 教育、 能源及相關、 航運物流、 博彩及消閒的行業股份上周平均最多升超過一成以上，但平均由高位回落約半成或更多收市，其中，航運物流全周升幅收窄至4%。

24元以下分注吸納太地

不過，部分股份明顯強勢，大升後未見獲利湧現，如上周中集安瑞科（3899），上周最多升近兩成，周五收市相對高位回落3%。本地收租股表現堅挺，太古地產（1972）、希慎（0014）、領展（0823）上周最多升逾一成，周五收市相對高位回落幅度在3%之內。 太地上周向上突破，交易區間有望推移到22至26元，可於24元以下分注吸納，低收22元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]