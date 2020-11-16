經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦

【明報專訊】上周輝瑞疫苗消息公布後價值股暴漲，但之後無以為繼，科技股則從監管憂慮中強力反彈。價值股和科技股呈蹺蹺板關係，以道指和納指為代表的話，則以後者較強。港股這邊分別較大，內地信用債風暴及特朗普禁止投資30多家中資企業，打擊傳統中資股，科技股則在績優氣氛下延續升勢，但阿里（9988）則依然弱勢。現在情况是，只要避開阿里，其他科技股皆可買，而價值股則以友邦（1299）可取。

上周價值股一湧而上，銀行、保險、石油、煤炭、中港房地產、以至基建股、貼近20年低位的紅籌股都炒起，可以說是雞犬皆升。疫苗面世確實是喜事，但先不說注射後有效期多長仍屬未知數，特朗普已宣布美國大規模接種會於2021年4月才開始，遠水不能救近火，尤其是現在美國除了原本已極為嚴重的中西部地區外，連加州、紐約州亦出現失控的趨勢，拜登顧問更建議再次封城抗疫，市場擔心經濟前景，債息跌、科技股強。

市場憂經濟前景 債息跌科技股強

但上述問題也談不上是什麼利淡，隨着時間過去便會解決，故投資者也不會因此大舉拋售。市况短期有震盪，但不會展跌浪向下。就算是代表共和黨就刺激方案談判的參議院領袖麥康奈爾，已表面對大規模刺激方案不感興趣，市場也不怎麼憂慮，認為這些都只是談判伎倆，總不會低下層民眾三餐不繼，華府依然什麼方案也達不成。

短期噪音較多，但市場當前的基本主題是2021年經濟復蘇，而美股三大主要指數也都準備向上突破。回顧2020年，雖然由低位計升幅不小，但以時間來說，至今也不過是6個月至8個月左右的升浪，按照正常的牛市時間而言，仍會延續好一段時間。就好像2009年3月跌至低位，強刺激和QE令股市V形反彈，但2010年起股市依然反覆向好，只是走勢較為波動。

友邦近年失明星股風采

一旦美股破位進入經濟復蘇帶動的升浪，會是動力股和價值股齊升，同時債息也向上，依然無礙股市強勢，就好像2017年般。佈局應以強勢科技股、順周期股、復蘇概念股為主，友邦會是其中之一。友邦過去兩年無論業務表現還是股價都很一般，失去了過去明星股的風采。2019年受到香港社會運動影響，來港內地客大減，但還有中國內地業務東南亞等表現出色，抵消香港的倒退；今年受疫情影響，全部地區都大幅倒退，股價都是有反彈，無上升，每次大升都是趁高沽的機會。

但這兩年實在是太不尋常，正常來說，只要不再出什麼極端黑天鵝，友邦業務都很難更差，特別是今年新業務價值大減，在低基數效應下，明年出現超強力反彈是可以預期的。此外，友邦於於2019年進軍天津和石家莊，而今年中獲批成立友邦人壽後，11月便宣布進軍成都，為首次拓展西南市場。可以預期，在原本的京滬廣深和江蘇會復蘇，新市場更會快速發展，未來3年有很大機會重拾增長動力。

股價也某程度上反應這個預期。雖然第3季仍未回復正增長，但友邦績後股價卻脫胎換骨，一口氣衝上90元創出新高，反映投資者已將這兩年的困境放下，將焦點放在未來的增長之上。現在券商仍沒有上調目標價和盈測，市場已率先走高，若短期能再次創新高，便可確認步入新的上升周期，屆時可逢低收集作中線持有，捕捉新一輪大升浪。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
旗下中鐵聯合國際集裝箱 業務貫通中歐
旗下中鐵聯合國際集裝箱 業務貫通中歐
ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
陳茂波預告 10月失業率上升壓力暫緩
陳茂波預告 10月失業率上升壓力暫緩
法新社：東京圖取代香港 惟困難重重
法新社：東京圖取代香港 惟困難重重
宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額
宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額
富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股
富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股
2014年已看好亞馬遜 股價至今升10倍
2014年已看好亞馬遜 股價至今升10倍
富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌
富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌
George Efstathopoulos：暫看好亞債
George Efstathopoulos：暫看好亞債
Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元
Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元
Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版
Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版
中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用
中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用
初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」
初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」
人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增
人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增
中車中交建同發公告 稱無法掌握美資持股量
中車中交建同發公告 稱無法掌握美資持股量
深交所︰實現大灣區債市互通
深交所︰實現大灣區債市互通
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
張兆聰：拼多多開始進收成期
張兆聰：拼多多開始進收成期
李澄幸：基金投資等入市不如早開始
李澄幸：基金投資等入市不如早開始
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
FinTech新世代 智選AI投顧
FinTech新世代 智選AI投顧
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
技術取勝：騰訊50天線有支持
技術取勝：騰訊50天線有支持
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
周顯：追債變成槍打出頭鳥
周顯：追債變成槍打出頭鳥
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？
王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
陳永傑：全球「休養」豈止三年
陳永傑：全球「休養」豈止三年
廖偉強：今時今日的服務態度
廖偉強：今時今日的服務態度
布少明：樓價失業率脫鈎有因
布少明：樓價失業率脫鈎有因
李志成：樓市呈「三低一高」格局
李志成：樓市呈「三低一高」格局
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
話你知：3年前36億完成火炭補地價
話你知：3年前36億完成火炭補地價
籲港府減辣兼再放寬按保成數
籲港府減辣兼再放寬按保成數
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
上月中環商舖空置率撲21%
上月中環商舖空置率撲21%
上源綠化環境融匯高智能家居
上源綠化環境融匯高智能家居
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
不應因市况波動減投資
不應因市况波動減投資