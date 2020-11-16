張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦

上周價值股一湧而上，銀行、保險、石油、煤炭、中港房地產、以至基建股、貼近20年低位的紅籌股都炒起，可以說是雞犬皆升。疫苗面世確實是喜事，但先不說注射後有效期多長仍屬未知數，特朗普已宣布美國大規模接種會於2021年4月才開始，遠水不能救近火，尤其是現在美國除了原本已極為嚴重的中西部地區外，連加州、紐約州亦出現失控的趨勢，拜登顧問更建議再次封城抗疫，市場擔心經濟前景，債息跌、科技股強。

市場憂經濟前景 債息跌科技股強

但上述問題也談不上是什麼利淡，隨着時間過去便會解決，故投資者也不會因此大舉拋售。市况短期有震盪，但不會展跌浪向下。就算是代表共和黨就刺激方案談判的參議院領袖麥康奈爾，已表面對大規模刺激方案不感興趣，市場也不怎麼憂慮，認為這些都只是談判伎倆，總不會低下層民眾三餐不繼，華府依然什麼方案也達不成。

短期噪音較多，但市場當前的基本主題是2021年經濟復蘇，而美股三大主要指數也都準備向上突破。回顧2020年，雖然由低位計升幅不小，但以時間來說，至今也不過是6個月至8個月左右的升浪，按照正常的牛市時間而言，仍會延續好一段時間。就好像2009年3月跌至低位，強刺激和QE令股市V形反彈，但2010年起股市依然反覆向好，只是走勢較為波動。

友邦近年失明星股風采

一旦美股破位進入經濟復蘇帶動的升浪，會是動力股和價值股齊升，同時債息也向上，依然無礙股市強勢，就好像2017年般。佈局應以強勢科技股、順周期股、復蘇概念股為主，友邦會是其中之一。友邦過去兩年無論業務表現還是股價都很一般，失去了過去明星股的風采。2019年受到香港社會運動影響，來港內地客大減，但還有中國內地業務東南亞等表現出色，抵消香港的倒退；今年受疫情影響，全部地區都大幅倒退，股價都是有反彈，無上升，每次大升都是趁高沽的機會。

但這兩年實在是太不尋常，正常來說，只要不再出什麼極端黑天鵝，友邦業務都很難更差，特別是今年新業務價值大減，在低基數效應下，明年出現超強力反彈是可以預期的。此外，友邦於於2019年進軍天津和石家莊，而今年中獲批成立友邦人壽後，11月便宣布進軍成都，為首次拓展西南市場。可以預期，在原本的京滬廣深和江蘇會復蘇，新市場更會快速發展，未來3年有很大機會重拾增長動力。

股價也某程度上反應這個預期。雖然第3季仍未回復正增長，但友邦績後股價卻脫胎換骨，一口氣衝上90元創出新高，反映投資者已將這兩年的困境放下，將焦點放在未來的增長之上。現在券商仍沒有上調目標價和盈測，市場已率先走高，若短期能再次創新高，便可確認步入新的上升周期，屆時可逢低收集作中線持有，捕捉新一輪大升浪。

[張兆聰 還看今朝]