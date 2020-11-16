蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善

明年盈利料可大增逾六成

錦欣上半年盈利按年倒退23%，主要受疫情拖累，非緊急的醫療服務之需求和供應都減少，加上包括中國和美國在內的各國旅遊限制措施，影響到公司於美國的業務。

不過，輔助生殖服務的需求只係延後而非消失，隨着內地疫情受控，業務漸恢復正常。公司亦開展各種營銷活動，激勵客人於疫情結束後回到旗下醫院接受治療。

同時，錦欣積極併購以壯大業務，於今年6月底宣布收購武漢黃浦中西醫結合婦產醫院75%的股權，該醫院具備IVF牌照。錦欣將利用其在成都和深圳的成功經驗，提升武漢醫院的運營效率，並會吸引頂尖的醫生加盟以增強武漢醫院的品牌效應和服務品質。武漢醫院是錦欣去年上市後之首項收購，相信公司將繼續利用其運營管理經驗、強大技術、優秀品牌效應和充足的現金流，於內地和海外作更多併購。

中線目標13.8元

我們的行業分析員估計，錦欣今年盈利下跌逾兩成，明年大幅增長逾六成。股價上周反彈，正挑戰去年底見頂以來之下降軌阻力，中線目標13.8元。

(筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份)

招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]