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潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗有望在短期內開始生產，令投資者的目光現時不再局限於美國的新冠肺炎感染人數持續上升，而是希望疫情在2021年能夠終止。隨之而來的商業和消費者信心的改善，將會對明年的經濟活動有利，在美國長期國債孳息率上升的情形下，美國國債孳息率曲線將會更加陡峭。而且，在美國大選之後，民主黨保住眾議院的大多數議席及入主白宮之外，還有可能取得參議院的控制權，即是取得美國行政當局和國會的完全控制權。這樣，新一屆美國政府在增加公共開支來刺激經濟方面，受到的掣肘將會減少。這將會意味着，美國國債孳息率曲線亦可能會變得更加陡峭。

直至目前為止，新冠肺炎大爆發及美國選舉爭拗兩者都未結束。美國近期感染人數和住院人數雙雙創新高，加州等多個地區的政府都對經濟活動施加新限制措施。特朗普的競選團隊繼續聲稱選舉中有舞弊。

現時共和黨在美國國會的參議院取得50席，民主黨取得48席。喬治亞州的兩個參議院席位因為未有候選人取得過半票數，需於明年1月5日進行第二輪投票才知結果。

美國債孳息率曲線變得更陡峭

這將會直接影響到共和黨能否繼續控制參議院。然而，投資者的目光現時已經超越了日益惡化的公共衛生狀况及揮之不去的政治不確定性，將希望寄託在疫苗和新的刺激經濟措施之上。

因此，10年期美國國債的孳息率在上周二曾上升至0.98厘，為今年3月以來的最高水平。

展望未來，由於以下多個原因，在美國長期國債孳息率上升的情形下，美國國債的孳息率曲線很可能會變得更加陡峭。

1. 儘管美國國債孳息率曲線在過去12個月已經略為陡峭，但以歷史標準來說，仍然屬於相對扁平（見圖）。這顯示了，美國國債孳息率曲線變得進一步陡峭的可能性，會大過變得較為扁平的可能性。由於美國聯儲局將短期利率定為零，孳息率曲線變得陡峭只會出現在長期利率上。

低利率推動住房汽車市場 撐起經濟活動

2. 美國經濟增長展望相對樂觀。低利率已經對住房和汽車市場產生了推動作用，並正在擴散至更廣泛的經濟活動，支持一般消費和製造業。雖然新實行的社交限制措施將會拖累經濟活動，但控制措施的針對性很強，絕大多數經濟活動不會到受影響。

對於經濟活動正常運作的地區來說，輝瑞等藥廠已承諾在短期內推出疫苗，將會增強信心，支持需求及鼓勵企業招聘員工。儘管美國的疫情持續，這會令經濟展望有所改善，對美國國債的孳息率產生支持作用。

倘民主黨掌參眾兩院 料增發債刺激經濟

3. 政治問題可能會令到美國的長期國債孳息率出現上升壓力。在大選之後、輝瑞公布疫苗的好消息之前，美國國債的孳息率曾經一度下跌，反映出市場預期，拜登上任總統之後，仍然要和一個分裂的國會打交道。無疑，喬治亞州在明年1月5日舉行兩個參議院席位的第二輪投票時，最大可能的情形仍然是共和黨至少取得一席。但我們認為，共和黨完全失去喬治亞州兩個席位的機會比人們想像中大，影響所及，共和黨可能會失去參議院的控制權。

如果共和黨同時失去兩個席位，民主黨及共和黨將會在參議院各佔50個席位，當表決議案時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將可以行使她決定性的一票，從而令民主黨同時取得參議院和眾議院的控制權。

這將可以掃除美國國會對民主黨增加開支來刺激經濟的限制。在這種情况下，預料美國將會透過發行更多國債，來實現更大的財政擴張，令短期名義經濟增長上升。這可能會引發美國國債孳息率上升（即美國國債價格下跌），其中美國長期國債的孳息率升幅會更加顯著。

應減持美國債 增持現金

因此，因應喬治亞州的重選，投資者應該減持美國國債，增持現金。股票投資者應該增持小盤股多於大盤股，因為小公司會不成比例地受惠於美國經濟增長，而美國國債孳息率上升對它們的影響亦比較小。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

相關字詞﹕重選 美國國會 喬治亞州 參議院 孳息率 美國國債 新冠疫苗 新型冠狀病毒 疫苗

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