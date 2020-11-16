經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬

【明報專訊】太古（0019）被踢出恒生指數，倒沒有什麼意外。固然網上繼續充斥一片戀殖之聲，寫不完的「一個時代的終結」，又或是重提國泰（0293）的種種風波。但投資不是街邊阿伯指點江山，就事論事，請問被踢出指數對公司營運有何影響？近乎零。

有云恒指成分股是身分象徵，吸引投資者。首先，此一身分象徵，像量化寬鬆及大學學位一樣，愈印愈有。現在是52隻，擴至100隻也可以。請問除了目不識丁的散戶，有誰會「因為」公司是恒指成分股而投資？機構投資者會嗎？恒指本身已不太有代表性（但比道指好），基金經理一般看MSCI指數。另一方面，你看美團（3690）、阿里巴巴（9988）之前不是恒指成分股，股價一樣照升不停。美股方面，Tesla到現在仍未加入標普指數，又如何？投資者會因為公司不是成分股就不買？

藍籌身分 少有影響投資決定

實情指數的問題，正是往往在公司升了幾十倍後才能納入，買盈富基金（2800）本身就有接貴貨的風險（但有其他好處）。例子是恒生科技指數，在科技股喪炒後才推出。所以不少基金經理反而逆其道而行，索性「打劫」被動基金。

同樣道理，不少公司被踢出恒指後股價繼續下沉，但說是「因為」被踢出指數而下跌則是錯誤——公司本身營運惡劣，或是行業環境差，所以市值狂跌，被踢出指數，然後繼續下沉，並不是「因為」被踢出指數而跌。有些則只是因為指數門檻愈來愈高，做得好也不及巨無霸市值大。

說回太古，小弟相信是危中有機，但很取決於管理層的大佈局，而這則很可能和政治有關。大家試認真想一想，到底太古是一家什麼公司？主要業務是什麼？

提到太古，大家知道是綜合企業，業務繁多。正路地想到國泰，然後是地產。還有飲料，以及一大堆的貿易實業。這和真實情况相差不遠，但云云業務中，誰是大哥？答案正是地產。太古主要是一家地產公司。在公司年報中，分部業務，也是地產放最前，航空排第二，飲料第三。

若看數字，更加不得了。即使經歷政治事件以及肺炎疫情，地產仍是「一命救全家」。今年上半年，太古就只有地產和飲料業務有利潤，國泰當然是蝕入肉。若以「核心盈利」（扣除物業重估）看，過去幾次業績，地產分部貢獻總盈利超過100%——即是其他業務總共是虧損。

地產最賺錢 貢獻盈利曾逾100%

飲料業務也是長期盈利的分部，但規模有限，市場也成熟，不可能短期有大轉變。航空業務方面，今年上半年固然是災難，但即使是好景時，國泰從來也不是很賺錢的公司，是行業性質問題。貿易實業分部和飲料類似，但情况更差，近年只是勉強持平，沒有多少盈利。

值得一提的是太古的「海洋服務」，不少人均未聽聞過，聽過的也不甚了了。根據公司簡介，業務是「班輪服務及為國際石油及天然氣業提供離岸支援服務、港口及海洋拖船及打撈」。今年上半年業務減值達到50億，是拖累太古大幅虧損的原因，固然是一次性因素，但之前此業務也是虧損。

換言之，太古就是一家相當賺錢的地產公司，補貼其他總括來說不太賺錢的業務。既然如此，為何不直接買地產業務？公司管理層也順應要求，早就將太古地產（1972）分拆出來。事實太古地產年初至今股價只是微跌5%，甚至跑贏恒指！太古本身，則跌四成，國泰也差不多。明顯是其他業務在拖地產的後腿。

所以，外人指點江山的說法，當然應該建議太古應出售其他蝕錢業務，甚至專注地產。但人人皆知航空業無甚利潤可圖，卻依然總有人入場，自有其他金錢外的原因。

對投資者而言，若想看好長遠增長，自然是買太古地產，美國疫苗消息一出，公司股價立即反彈。若想短炒復蘇，則是買國泰，但絕對不宜長期持有。太古本身呢？就只是長期的「價值投資」，長期對淨資產折讓，但等重組等私有化不知等到何年何月，只適合錢太多又有耐性的投資者，放進保險箱等食糊。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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