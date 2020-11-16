林少陽：只選能看到5至10年前景股票

引發今次風格逆轉，是輝瑞與BioNTech聲稱其合作研發的新冠肺炎疫苗成效高達九成，令市場憧憬經濟很快得以重啟，周期股很快就敗部復活。結果，全世界萬眾一心沽售逆周期增長股，轉投旅遊、餐飲、原料、地產及銀行等周期股。但是，投資者是否真的值得跟大隊，人沽你又沽，人買你又買嗎？

在投資市場，本能反應往往是最錯的反應。愈是誘發你的情緒反應的買賣衝動，愈應該設法制止。讀者不妨細想，輝瑞與BioNTech合作研發的疫苗，即使最終成功在全球範圍接種，全球消費者的行為模式，是否真的可以完全回到從前？

航空商務酒店需求難復舊觀

真心嗰句，我其實是非常討厭千篇一律式的視像會議，亦很嚮往疫前自由進出歐美日等國商務或悠閒旅遊的日子。不過，作為一家商業機構東主，我明白對主辦機構來說，虛擬會議的成本效益遠高於實體會議。即使明年經濟真的能夠重啟，航空公司的商務客倉以至商務酒店的總體需求，已經難以回復舊觀。

因此，投資者不應因為一時的市場風格轉換，就放棄細心分析個別股份中長線經營模式是否仍然可行這些吃力不討好的工作。一時的運氣當然很好，但是長線投資表現，最終還是來自紮實的基本功。

話得說回來，我並不認為今次市場風格轉換，會跟過去十年一樣，都只是兩日仔的貨式。作為全球經濟龍頭的美國，早於9月2日納指100相對羅素2000小型股指數的估值溢價，就已經見了重要頂部，開頭的一個月，羅素2000的表現只是逐小逐小地跑贏，直至輝瑞的消息一出，才令全世界忽然驚覺，原來大型科技股相對小型價值股的估值溢價，也許已經過了頭，是時候來一個再平衡？

不是所有殘股都有翻身日

投資市場，從來都是充滿不確定性，投資者只能摸着石頭過河。剛才我說，我們上周確實是減持了一點今年升得較多的股份，同時買入一些有機會受惠於經濟重啟的周期股（例如上周本欄已有提及同時受惠於電商及經濟重啟的物流運輸相關股份）。不過，這個動作，其實早於輝瑞的新聞出現之前，我們已打算在年底之前會一路慢慢調倉。上周急勁的市况變化，只是稍微提前我們對明年投資市場的部署而已。

對於後市，我的看法還是相對積極樂觀的，增長股在經過一輪調整之後，會重新找到他們應有的平衡點，交到功課的仍然會繼續受市場追捧，被錯愛了的終歸還是會被投資者所捨棄。同樣道理，不是所有殘股，都會有翻身的一日，追不上時代的那一批，即使估值再便宜，投資者還是會棄如敝履。什麼樣的殘股值得追，什麼樣的動力股要沽，千變萬變，法則其實只得一條：你看得清這盤生意未來5年以至10年的盈利前景嗎？

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]