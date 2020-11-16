陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法

道指除納指周線比例呈RSI底背馳

當日不少舊經濟股因憧憬疫苗加快推出有助經濟重啟而急升，但受惠疫情的新經濟股則也有不少跌了近一成，又開始有分析認為，資金似乎有由新經濟股回流至舊經濟股之勢。做事後孔明容易，但是否也有一些技術指標可預先察覺會出現相關現象？

其實，如大家將主要反映傳統經濟的道指除以主要反映新經濟的納指得出的比例繪成周線圖，便可看到自2018年尾有關比例便備受壓力，到今年初新冠肺炎疫情大爆發後，有關比例更是急插，反映疫情而出現封城等措施，確是令到不少傳統行業經營大大受損，而同時也有大量新經濟股卻受惠疫情。

然而，大家亦看到有關比例在下半年後，其14RSI漸漸形成底背馳而具備反彈條件（見圖1），大家應開始小心新經濟股可能升得過熱而舊經濟股則或已跌過龍而可撈底。

XLE破反彈阻力 可進一步上升

對於舊經濟股，筆者和朋友王弼近期也在明報的財經視像節目「投資王道」中多次提及可留意美國能源股ETF(XLE)，而XLE也在上周一出現裂口急升，之後更能企穩並升破今年6月開始跌浪反彈38.2%的Fibonacci阻力之上(見圖2)，技術上有力可以進一步反彈向上。

[陸振球 投資超限戰]