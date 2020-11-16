黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進

2020財政年度，機電工程及環境服務的收入按年倒退17%至30.86億元，佔總收入的63.2%；分部毛利率由12.4%增加至14.1%。

期內，集團提交731份機電工程項目標書，總投標金額為228.24億元，並獲授總值45.78億元的合約，包括136份合約，總合約淨額為43.93億元；當中8份為大型項目（每個項目的合約淨額相等於或超逾1億港元）。

另外，集團同時發展綜合物業及設施服務，包括清潔服務、洗衣服務及設施管理服務。去年度，分部收入按年增加6.6%至18億元，收入佔比為36.8%，分部毛利率維持穩定在18.1%。

3.46元吸納 上望4元

走勢上，8月至今形成一浪高於一浪形態，位處各移動線上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮20天線3.46元吸納，上望4元，不跌穿250天線3.33元可繼續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]