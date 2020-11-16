謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼

多研究美股反向ETF

雖然明年1月總統寶座誰屬仍是未知之數，但特朗普一如以往繼續視中國為眼中釘。特朗普政府在香港時間上周四晚上，公布行政命令禁止美國社會保障基金及其他相關公司，投資中國解放軍擁有或控制的中國企業，合共31家，當中不乏香港股民耳熟能詳的公司名字，例如中移動（0941）、中電信（0728）、中車（1766）、中鐵建（1186）、中交建（1800），而該命令於明年1月11日生效。

由此看來，無論特朗普最終能否成功連任，他在餘下任期仍會處處為難中國企業。因此，除非閣下自命是「亡命賭徒」，否則現時至下年初，無論是美股又抑或是港股，還是以「少做少錯」為投資策略較為穩妥。

美匯指數一浪低於一浪

筆者並非無的放矢，從美匯指數和美長債孳息率近期走勢，亦可以得出類似結論。首先，美匯指數尋底走勢形態未變，一浪低於一浪，早前美匯指數雖於低位反彈，但無力突破93水平。

除了美元走勢疲弱之外，過去數月，美國長債孳息率亦在不斷攀升，似乎美國長債正被投資者拋售。美國30年長債孳息率由今年7月底1.2厘上升至上周五約1.63厘，同期美國10年長債孳息率亦由0.53厘上升至上周五約0.87厘。

長債孳息不斷攀升 反映投資者拋售

市場通常把美長債息率上升，解讀為市場對美國經濟前景樂觀，並預期美國聯儲局毋須再長時期維持寬鬆貨幣政策。

然而，筆者對此解說有所保留，皆因大家只要把美匯指數近月走勢也一併研究時，便會得出「現時市場普遍對於持有「美元資產感到不安」這推論，結果投資者沽售美國長債，改為持有其他國家貨幣資產，又或者改為持有美國短期債劵。事實上，2年期美國債劵孳息率，並沒有緊隨美國長債孳息率大幅上揚。

正所謂「小心駛得萬年船」，既然現時美股及港股有如此多不明朗政經因素左右大局，恕老生常談，一般投資者現在還是保持實力持盈保泰，方為上着。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]