趙海珠：避險退潮 金價或先行整固

不過，黃金在選舉後的反彈停滯不前，金價在每盎司1975美元明顯遇到阻力，之後大幅下降至1850美元，技術上形成了一個雙底格局。從基本因素來看，美國債息上升，而市場盼望已久的財政刺激方案現時似乎遙遙無期，規模相信亦沒有預期中的龐大，這些因素對整體經濟都構成風險。市場在美國大選期間，大量的投資者及投機者均買入黃金好倉作部署，部分倉盤在選舉後並無平倉，這個情况亦加大了整體經濟的風險。至近日市場焦點集中於疫苗研製成功的消息，黃金作為避險需求的角色明顯減退。

金價1830至1850美元支持較強

本行認為金價承受的壓力仍未完結，預期金價在中期再度向上反彈前，或需要一個更深的調整。本行預期未來債息上升、股市下跌的情况會對黃金有利；而當市場持倉減少，黃金或將會再度發揮避險資產角色的作用。同時，隨着市場仍在等候美國總統選舉宣布正式結果，特朗普正調動國防及情報部門的高層官員，本行亦要留意美國潛在的社會騷亂，以及在就職日前地緣政治緊張關係的升級，特別是美國分別與中國及伊朗的外交關係。若出現以上提及的任何風險，黃金或會再度避受追捧。技術上，金價較強的技術支持水平處於1830至1850美元，若失守支持水平的話，金價或有機會向下一個支持區域1760至1785美元尋底。

商品貨幣做好 或挑戰更高水平

另一邊廂，市場預期在拜登的管治下，國際貿易環境、中國以至全球增長前景的改善等，均有利商品貨幣，以致澳元、新西蘭元及加元在總統選舉後的表現不俗。澳元兌美元0.70附近形成了一個雙底格局，本行預期在未來數星期匯價會處於0.70至0.74之間上落，並有機會向上突破並測試技術阻力0.7515。新西蘭央行維持利率不變以及實行負息預期減退，利好新西蘭元兌美元突破0.68阻力，並有機會向上挑戰0.6970及0.7060。至於美元兌加元現時處於1.30至1.32水平之間，隨着拜登上場，預期匯價或將會走低，初步或處於1.2680至1.2780之間上落，1.34會是阻力所在。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]