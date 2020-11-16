經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）

【明報專訊】上次跟大家分享了匯款時常見的「中伏位」，這次筆者會再跟大家分享其他要注意的地方。筆者最近收到不少讀者的求助個案，都是指自己有意於內地購房，也留了聯絡方法給內地代理，自此就不時收到一些自稱是發展商職員的來電。對方不但知道事主打算要購買哪個單位，更稱用自己的身分可以幫你爭取更優惠的價錢，甚至有方法提供其他地產代理沒有的貨源。這些發展商職員會向你提出條件，說只要願意給他回佣，就可以幫你買到更優惠，或市面上買不到的單位，但是這種做法其實相當危險！

根據《防止賄賂條例》第9條第2款，任何人士未經對方主事人許可，向代理人提供利益，誘使或酬謝對方執行或不執行與主事人有關的事務，即屬違法。如港人於發展商不知情的情况下，向內地發展商職員提供利益以獲得好處，即觸犯了上述條例，參與了商業賄賂，一經定罪更需負上刑事責任！雖然內地不像香港一樣，有廉政公署這類專責處理利益輸送的部門，但賄賂於內地同樣是違法的。其實，港人北上大灣區置業，所花費的金錢已經比在香港買樓少很多，就不要再「貪小便宜」，冒着負上法律責任的危險，用不法的途徑節省金錢。

瞞發展商給職員回佣 觸犯賄賂條例

此外，別以為直接找發展商買樓，價格就一定會較實惠；如果打算入手的物業是由大型發展商興建，不論是向發展商還是地產代理公司購買，同一單位的價格到處都是一樣的。只是部分代理看準港人不熟悉內地置業的規定和程序，用一些優惠或好處吸引港人向他們買樓，從中獲得更大的利益。跟這些發展商職員私下交易，除了有機會令你負上法律責任，隨時更會令你血本無歸！ 筆者收到好幾宗求助個案，都是港人跟發展商職員私下做了交易，以為可以優惠價格置業，誰知該職員在收到錢後就離職了，但由於這種買樓方式屬於「枱底交易」，事主不可能向發展商追討賠償，更不可能報警或報公安處理吧！

一般在內地買樓，看到心儀的單位，都可以先付一些誠意金，請代理幫忙鎖定該單位，以免在考慮期間單位被別人買了。如果客人最終放棄購買該單位，代理就會把誠意金退回。最近有讀者向中山的一名中介付了兩萬元誠意金，請他幫忙鎖定一個單位，但最後覺得單位不適合，於是請中介將誠意金退回。誰知該中介卻叫事主詢問身邊的親友，是否有意購買該單位，指要找到人接手該單位，才願意將誠意金退回給事主。由於該名中介是自僱人士，卡片上並沒有公司名稱及電話號碼等資料，事主根本無法追討賠償。

職員收錢後離職 買家追討無門

另外又有一名讀者，付了3萬元訂金打算購買心儀的單位，不過單位在事主付訂金後卻被別人買了，地產代理於是帶事主看了很多其他坐向，甚至其他樓盤的單位。事主看了很久，仍沒找到心儀的單位，於是要求該代理把訂金退回，卻遭對方拒絕。該代理向事主承諾，會不斷帶他去看不同樓盤，直至找到適合的單位。由付訂金到現在已經3個月，期其間事主看過很多不同樓盤，可惜仍未找到喜歡的單位，也被這件事弄得身心俱疲。雖然該代理並沒有「玩失蹤」，但由於定金在代理手上，事主被迫不斷去看樓盤，實在是十分疲累的事情。

買樓本應是快樂的事，但由於港人對內地的購房程序及規矩都不及當地人熟悉，一不小心就很容易墮入騙徒的圈套，損失時間、金錢不在話下，更有機會觸犯法例仍然懵然不知。因此，大家到內地買樓前，必須先做足功課，要緊記「先求知，再投資」，才能安心置業。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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