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FinTech新世代 智選AI投顧

【明報專訊】市場上有不少投資選擇，除了股票、基金、ETF等，近年新興智能投資顧問，原理是根據個人可承受的風險，以電腦推算方式挑選投資組合，包括交易所買賣基金（ETFs）、基金或股票投資組合。目前本港市場上，有多家AI智能投資顧問，他們都需獲得證監會發牌或註冊才可在市場推廣服務。芸芸智能投資顧問公司投資者應如何選擇呢？

明報記者 黃清瑤

■股票、ETF組合

uSMART盈立智投：入場門檻高

「uSMART盈立智投」可供投資選擇較豐富，包括股票、ETF的投資組合建議，如有香港科技股投資策略組合、美國ETF資產配置、中國產業升級復興投資組合。雖然投資組合建議詳細，但入場門檻並不便宜，以港股科技組合策略為例，投資金額為14萬元，大中華消費行業港股組合資金額為135萬元。美國ETF投資門檻會相對較低，約由3000美元（2.34萬元）起。

除了投資組合，手機應用程式內亦有「智能診股」，主要以大數據分析股票的基本面、技術分析、資金面。港股最受關注的是阿里巴巴（9988），評分為73.28。其次是騰訊控股（0700）及匯豐控股（0005）。另會列出不同行業較熱門股票及評分。

■基金

有魚智投：介面資訊豐富

雲鋒金融「有魚智投」與信銀國際的「智投360」一樣，僅提供基金選購建議。記者在填寫問卷後，被判斷為「增長I型」投資者，建議買入的基金是惠理價值基金 -C Unit。該基金主要投資於中國股票市場，風險等級屬於偏高，過去一年回報表現佳，有近三成增長。該基金的初次投資金額是800美元（約6240港元）。使用後，發現平台的功能及資訊頗多，例如會列出不同類型基金過去一年的回報表現，使用者亦可以使用「模擬投資」了解不同基金昔日回報。

■基金

智投360：提供基金選擇建議

市場上的AI投資顧問都是以電腦運算，再根據投資者可承受風險給予投資選擇。但如深入了解，會發現所提供的選擇各有不同。如信銀國際的「智投360」，使用者開戶及完成風險問卷後，智能系統會提供一系列的基金選擇，這些選擇與申請人追求的回報相若，當市場出現波動並影響表現及回報時，系統會發出提醒指示，提醒使用者是否需要調倉。要留意，該行的智能投資顧問只提供基金方面的建議，不涵蓋股票及其他理財投資。

除了收取基金手續費及管理費等，平台上會額外收取智能投資顧問服務費，「智投360」每年度收費為帳戶淨值的1%，並按月收取。假設投資者在帳戶有20萬元，即每月平均收費約為166.7元。智能投資顧問為中信銀行（國際）電子理財的其中一個功能，戶口集齊儲蓄、投資、信用卡等綜合功能。

■香港上市ETF

SoFi：6港上市ETF任配置

SoFi Hong Kong是由美國一家金融科技獨角獸成立，今年5月時收購本港手機投資公司8 Securities，該系統只提供6項香港上市的ETF選擇，當中包括當用戶填寫風險評估後，系統會因應可承受的風險，為投資者在6項ETF中分佈不同佔比，最低投資額為1000元，不設最低開戶存款額。

■環球ETF

AQUMON：提供50市場ETF

AQUMON 公司主要從50個市場選取交易所買賣基金（ETF）作為投資組合，該公司早期以服務金融機構為主，現時已擴大至面向本地散戶。平台上顯示出幾款投資組合及回報，如投資美國市場的SmartGlobal Max組合，包括了12至14隻美國上市的ETF，最低投資額為5000美元（約3.9萬元），該產品過去1年回報約7.47%。

想入場門檻更低可揀選美國市場的SmartGlobal Max Basic，僅1000美元已有交易。當中60%投資於股票，40%投資於債券。地區主要分佈於美國、日本、中國等，過去1年回報約8.15%。不過這些只是投資範例，當填寫風險評估表後，系統會按照投資者可承受風險能力及追求的回報，再訂立合適的資產配置。倘若投資者認為風險過高或過低，可以自行調節。

■美股ETF

KRISTAL：逾150種組合供選擇

公司提供超過150種投資組合，主要投資於美股ETF，平台上顯示了不同風險的投資建議選擇。例如較低風險的Safe Heaven，過去3年回報為4.52%，截至去年8月底，有49%投資於JPMorgan美國綜合債券主動型ETF及51%Schwab中期美國公債指數基金。

其他中等風險的投資組合，過去3年回報有1.25%至2.01%不等，高風險投資組合則虧損0.51%。惟實質投資戶口要按用戶風險評估而訂，上述投資組合回報僅供參考。

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