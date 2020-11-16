謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風

港各類車位長期供不應求

近日有報道指出，因應疫情及經濟衰退持續，當局有意為非住宅物業全面「撤辣」，包括進一步放寬其按揭成數限制、撤銷針對非住宅物業交易而徵收的雙倍印花稅，以及取消在簽訂臨時買賣合約後，便立即需要繳交印花稅的打擊「摩貨」措施。市場普遍認為有關做法合理，尤其有助因失業、結業或收入大減，急需透過加按或出售物業套現的商舖小業主。

此外，由於商業物業需求仍然疲弱，經濟前景仍相當不明朗，市場估計撤辣只會對商舖及寫字樓樓價起到穩定的作用，不會刺激炒風或導致其價格大幅回升。在成交量可望增加下，撤辣對政府稅收相信亦不會造成太大的影響。

然而，上述分析未必適用於同樣被歸類為非住宅物業的車位市場。香港各類型車位都長期供不應求，導致違泊及塞車問題嚴重。加上購買車位的入場費較低，管理及維修保養開支亦較住宅物業少，吸引不少市民入市投資以至炒賣，令車位價格在過去數年急升，在個別地區及位置的升幅更高於住宅樓宇。

住宅物業不全面撤辣合理

最近某老牌屋苑決定拆售旗下車位，每個車位的指標價就高達300萬元，比不少新界區新盤單位還要高。立法會近年每次討論各個新發展區規劃、公營房屋發展及政府辦公大樓項目，議員都要求政府盡量加建公眾車位。當局在考慮為非住宅物業撤辣時，是否應將車位與商舖、寫字樓及工廈物業分開處埋呢？

住宅物業方面，根據差餉物業估署的最新公布，本港的住宅樓價和租金，較去年高位平均跌幅仍不足一成，與大部分市民的負擔能力依然嚴重脫節。加上港府各項覓地建屋計劃進度緩慢、全球維持超低息環境等因素，當局暫不考慮為住宅物業全面撤辣也屬合理。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]