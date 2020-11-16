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陳大為 世界為觀

投資策略

陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）

【明報專訊】上文用兩個維度：即長短債息差和預期通脹率的情况和預期變化，估計投資市場在大選前後將會如何。而再之前3篇文，則預計不同總統不同政策下，投資者可做什麼準備。現在再看看選舉的結果會帶來什麼修正。

歐美再封鎖 相關股難再大炒

首先，實際上，總統選舉至筆者截稿前仍未有確認的結果。於是乎，原本buy-into-certainty的盤，現在要re-arrange-for-uncertainty了。而在當下，唯一最certain的一件事是美國和歐洲的疫情俱在爆發另一波，規模非之前可比。所以對有效藥物和疫苗的需求再次被喚醒，加上在疫苗開發領先的頭三名的公司原本就預言11月會有第三輪測試的結果，藥股不火都難。

咦！按歐美（特別歐洲）對疫情處於高峰時的封鎖措施，那麼在家上班、消費、社交，和娛樂相關的網上供應商的股價應該水漲船高。道理的確是這樣，但是有兩個問題：首先，這個題材早已經被炒到爛，大量的錢早已投入，推到股價在9月甚至10月都破歷史新高。要再推，在現時政治混亂下，根本不會再有刺激方案（stimulus package）到，散戶固然冇錢再戰（分分鐘尚要還上次炒燶的孖展數），專業戶則不會蠢至自己去接貨。既然有其他更肯定（certain）的主題，不如重新分配（re-allocate）。

總統選舉不明朗陰雲未散

其次，只要政府再冇新錢給個人和各公司，還有聯儲局亦難以短期再擴張資產負債表規模，再加上在個別疫情嚴重的州份，恐怕最終不得不再封鎖（lock-down）。如此一來，經濟活動只能再收縮，預期通脹率會下跌，甚至失業人數會再上升。online-retail只能維持較低水平的消費，股價又如何浪破浪式創新高？

至於到底最終誰勝出？無人知。雖說拜登（Joe Biden）貌似勝出，然而點票機出的問題是實實在在的問題，特朗普（Donald Trump）要求重點是有理據，而且有關州份亦會人手重點選票，於是uncertainty仍然懸在頭上。

不過，更重要的是，在國會兩院的選舉中，估計共和黨仍有機會保住參院，民主黨則仍控制眾院，但優勢削弱不少。再加上如此多爭議的總統選舉，還有美媒報道不公帶來的社會動盪（social unrest），無論最終是誰當總統，哪黨控制兩院，都會是弱勢政府，難以順利通過任何「大使錢」和「大變更」的議案。就算氣場強如Trump，在跟着2年能保住原先的戰果已經不錯，要再有新作為就要看時機。

拜登只能做些沒太多爭議的事

Biden就更不用說了：沒錯他是資深的power-broker；但是，這也等於他沒強烈的主張，只能多方協調，做一些沒太多爭議的事。因此原先預計其上台可能帶來的轉變，須大打折扣。在政策難以破格下，就只能循之前疫情爆發時的市場反應去預計整個深秋至春天的經濟表現。詳細如何，下文再論。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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