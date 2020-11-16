潘啓才：遭沽空後浴火重生公司

這公司於2016年12月31日由康敬偉（康先生）擁有46.63%的權益，於2014年7月在港股上市，由瑞銀擔任獨家保薦人，發行規模約為13.8億元。

科通芯城是一個集成電路（簡稱 IC）及其他電子元器件交易型電商平台，並一直聲稱自己是「中國最大的IC及其他電子元器件交易型電商平台」，於2016年錄得高達216.5億元的總商品交易額（簡稱GMV）。科通芯城高於99%的收入來自銷售IC及其他電子元器件，亦即是所謂的自營模式。在自營模式下，電商平台營運商會向供貨商購買IC及其他電子元器件，持有存貨，然后轉售予客戶，從價差中賺取利潤，這是線上採購市場內相對較新的業務模式，採取同樣模式的對手有雲漢芯城。科通芯城亦有一小部分的收入是來自第三方平台模式。在第三方平台模式下，平台會協助第三方供貨商完成與客戶之間的交易，但不會持有供貨商的任何存貨。科通芯城亦提供供應鏈融資服務，向其線上平台購買產品的客戶提供融資。

號稱中國最大IC電子元件交易平台

中小型客戶群是科通芯城的銷售重點。科通芯城一直聲稱其於中小型客戶群的優勢來自其線上平台。簡單而言，科通芯城的高增長是基於其於中小型客戶群的獨特優勢，而該優勢的原因在於其線上平台的一站式服務。Cogobuy.com便是營運上該線上交易的網站。

除了Cogobuy.com外，硬蛋是另一個科通芯城帶起的新概念。據公司所述，硬蛋目前是「中國最大的硬件創新平台」。硬蛋的功能是「創造一個平台來鏈接不同的對象，包括電子元器件生產供應鏈（如上游元器件供應商、法律及財務顧問、下游分銷商等）以向IoT及硬件創業家提供一站式的解決方案。

股價從高峰13元跌至0.6元

科通芯城大部分的資產是來自其前身CogoGroup。CogoGroup於2004年在美國納斯達克借殼上市，並於2015年除牌。CogoGroup也是由康先生控股及在以往營運類似的業務。

這樣一家本來經營得不錯的公司，由於被烽火研究出了一份沽空報告，股價從2016年底的高峰價約13元下跌至今年的低位約0.6元。

如果是一家實力全無的公司，這類公司可能會步向清盤，停牌及最終除牌的結局。但由於這公司其實擁有不錯的實力，觀乎近期這公司業績的大幅改善及投資者的引入，這公司好像浴火重生，而近期股價亦從低位升了近兩倍。

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[潘啓才 通天財技]